Neue Ferienbaustelle – Autobahn A111 zeitweise gesperrt

Berlin. Wer in den Sommerferien über die Autobahn A111 in den Urlaub starten will, muss sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen, die insbesondere auch das erste Ferienwochenende betreffen. Die Autobahngesellschaft des Bundes hat für den Zeitraum vom 15. Juli bis zum 28. August Sanierungsarbeiten zwischen den Anschlussstellen Stolpe und Waidmannsluster Damm angekündigt. In der Folge wird der Autobahnabschnitt am Sonnabend, also am 15. Juli, zwischen 4 und 22 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Wer an diesem Tag mit dem Auto unterwegs ist, muss sich auf besonders volle Straßen einstellen. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) verweist im Zusammenhang mit der Sperrung der A111 darauf, dass am ersten Sonnabend in den Ferien auch insgesamt ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet werde. „Die Verkehrsinformationszentrale empfiehlt, die A111 an diesem Tag zu meiden oder die Reise an einem anderen Tag anzutreten“, heißt es. Alternativ könne in Richtung Norden der Pankow-Zubringer A114 genutzt werden, außerdem sei ein Umfahren über die Heerstraße/ B5 und weiter über die A10 (Westlicher Berliner Ring) möglich.

Mehrere Vollsperrungen der A111 während der Sommerferien

Auch während der restlichen Sommerferien gibt es Verkehrseinschränkungen auf der Strecke:

Im Zeitraum vom 16. Juli bis zum 28. August steht in beiden Richtungen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung; an einzelnen weiteren Tagen wird es auch noch mal Vollsperrungen geben.

Das betrifft insbesondere Wochenenden: vom 28. Juli, 20 Uhr, bis 31. Juli, 5 Uhr, sowie vom 18. August, 20 Uhr bis 21. August, 5 Uhr, sowie vom 26. August, 8 Uhr, bis 28. August, 5 Uhr.

Die Umleitung verläuft laut Autobahngesellschaft über Hennigsdorf und Heiligensee; Ortskundige sollten den Bereich aber möglichst weiträumig umfahren. Dass die Bauarbeiten in den Sommerferien fallen, war demnach eine bewusste Entscheidung, weil es sich insgesamt um eine verkehrsärmere Zeit handele.