Brandenburg ordnet Lehrerbildung neu: Weg von Berlin

Die Brandenburger Landesregierung will die Lehrerbildung und die Qualitätssicherung in den Schulen neu organisieren und aus einem gemeinsamen Institut mit Berlin aussteigen. Brandenburg wolle die Lehrkräftebildung, die Unterrichtsentwicklung und die Qualitätssicherung im eigenen Landesinstitut bündeln, teilte Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) am Donnerstag in Potsdam mit. Das Institut für Schulqualität (ISQ), zu dem unter anderem auch Berlin gehört, will Brandenburg zum 31. Dezember 2024 verlassen.

Eine Lehrerin einer Grundschule schreibt in englischer Sprache an die Tafel.

Der Verein ISQ macht Tests und Vergleichsarbeiten und setzt Standards der Kultusministerkonferenz für beide Länder um. Die Vergleichsarbeiten in den dritten (Vera 3) und den achten Klassen (Vera 8) sollen in Brandenburg aber beibehalten werden. Das Land will auch prüfen, ob Dienstleistungen vom ISQ weiter bezogen werden können. Das Landesinstitut für Schule und Medien (Lisum), das von Brandenburg neu ausgerichtet wird, war von Berlin und Brandenburg im Jahr 2007 gegründet worden. Das Land Berlin hat jedoch den Staatsvertrag zum 1. Januar 2025 gekündigt. Das Institut soll für Brandenburg die Lehrerausbildung und die Wissenschaft stärker verzahnen.