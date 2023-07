Miete zu hoch? Bundesgerichtshof stärkt Rechte der Mieter

Berlin/Karlsruhe. Voller Erfolg für den Rechtsdienstleister Conny, der anhand von vier Berliner Mietpreisbremse-Verfahren eine Grundsatzurteil erstritten hat, das die Rechte von Mietern entscheidend stärkt. Der 8. Senat entschied am Mittwoch, dass der Auskunftsanspruch gegen den Vermieter erst dann zu verjähren beginnt, wenn die Mieter oder deren Rechtsvertreter erstmalig Auskunft verlangt.

Damit ist nun klar, dass diese dreijährige Frist nicht bereits mit Abschluss des Mietvertrages beginnt, sondern erst dann, wenn der Mieter zum ersten Mal Auskunft vom Vermieter verlangt. „Das ergibt jede Menge Sinn, denn andernfalls wäre die Durchsetzung der Ansprüche des Mieters unter der Mietpreisbremse schon bei Mietverträgen, die seit mehr drei Jahren laufen, faktisch kaum möglich“, so Conny-Chef Daniel Halmer. Die Entscheidung sei ein weiterer wichtiger Meilenstein für den Erfolg der Mietpreisbremse.

In allen vier Verfahren, die der Bundesgerichtshof überprüft hat, hatte Conny Ansprüche von Mietern geltend gemacht, deren Wohnungen gemäß der Berliner Mietenbegrenzungsverordnung vom 28. April 2015 in einem Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt liegen und demzufolge unter die Regelungen der Mietpreisbremse fallen.

Mietforderungen waren 155 bis 300 Euro je Monat überhöht

In den Verfahren ging es um Wohnungen in den Bezirken Neukölln, Schöneberg, Pankow und Mitte, in denen Conny den beklagten Vermietern Verstoß gegen die Vorschriften zur Begrenzung der Miethöhe vorwarf (Az. u.a. VIII ZR 375/21). In den vier Fällen ging es um zu viel gezahlte Mieten, die sich auf 155 bis 300 Euro monatlich beliefen.

Mit dem Urteil des Bundesgerichtshofs haben Mieter nun mehr Zeit, bei Verdacht auf Verstößen gegen die Mietpreisbremse notwendige Informationen vom Wohnungsbesitzer einzuholen. Die Mietpreisbremse ist seit 2015 in Kraft und gilt in Berlin derzeit bis zum 31.05.2025. Sie schreibt vor, dass beim Abschluss eines neuen Mietvertrags der neue Mietpreis die ortsübliche Vergleichsmiete höchstens um zehn Prozent übersteigen darf. Diese Deckelung gilt jedoch nicht für Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals vermietet wurden.

Berliner Vermieter hatten sich geweigert, Angaben zur Wohnung zu machen

In den vorliegenden Fällen hatten die Vermieter – darunter eine Firma und drei Privatpersonen – sich geweigert, die aus Sicht der Kläger zu viel entrichtete Miete zurückzuzahlen. Sie hatten unter anderem Ausnahmen von der Mietpreisbremse geltend gemacht oder die Miete aus anderen Gründen erhöht. Gleichzeitig lehnten sie es wegen Verjährung ab, bestimmte Angaben zu den Wohnungen zu machen. „Conny gibt nicht so einfach auf und wir gehen gern und häufig nach Karlsruhe, wenn es der Sache dienlich ist“, kommentierte Daniel Halmer die Entscheidung.