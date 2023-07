Deutsche Bahn: Mit dem Deutschlandticket zur Ostsee - Das erwartet Fahrgäste

Berlin. Während der Sommerferien wird es wieder Tausende Berlinerinnen und Berliner an die Ostsee ziehen: Erst kürzlich ergab eine Umfrage im Auftrag der Berliner Sparkasse, dass Mecklenburg-Vorpommern für die Berliner das Inlandsferiendomizil Nummer eins bleibt: 33 Prozent der Berliner wollen dorthin verreisen und wohl auch Zeit an den Ostseestränden genießen. Bei der Anreise dürften viele Urlauber auf die Verbindungen mit der Regionalbahn setzen, insbesondere durch das seit April gültige Deutschlandticket.

Eine hohe Auslastung der Züge macht sich bereits bemerkbar: „Durch das Deutschlandticket gibt es zurzeit, wahrscheinlich insbesondere zum Ferienstart, naturgemäß eine noch größere Nachfrage zur Ostsee“, berichtet ein Sprecher des Verkehrsverbands Berlin-Brandenburg (VBB). „Absolute Spitzen sind hier nicht auszuschließen und auch unvermeidbar.“

VBB: Entspanntere Lage als zur Zeit des 9-Euro-Tickets

Im vergangenen Sommer waren viele Züge der Deutschen Bahn überfüllt. Grund war das 9-Euro-Ticket.

Foto: Christoph Soeder / dpa

Dennoch gibt es dem Sprecher zufolge Unterschiede im Vergleich zum vergangenen Sommer. So seien die Züge aktuell zwar gut frequentiert, aber nicht überfüllt. Das sah im vergangenen Jahr teilweise anders aus. Während das 9-Euro-Ticket galt, gab es immer wieder Meldungen von Zügen, zu denen keine Reisenden mehr zusteigen konnten, weil die Kapazitätsgrenze erreicht war. Vereinzelt mussten sogar überfüllte Bahnen geräumt werden.

Dass solche Situationen bislang in diesem Jahr vermieden werden konnten, erklärt der Sprecher auch mit dem in der Zwischenzeit gewachsenen Angebot. „Mit der Inbetriebnahme der Netze Elbe-Spree und Lausitz, haben wir rund 30 Prozent mehr Kapazitäten auf die Schiene gebracht, die mehr Platz und Komfort bieten als noch zur Zeit des 9-Euro-Tickets. Das zahlt sich nun aus, die Lage ist demnach wesentlich entspannter, das ist zurzeit spürbar“, so der Sprecher.

Von Berlin mit der Bahn nach Stralsund, Rostock oder Wismar

In den vergangenen Monaten wurde auch explizit die Zahl der Verbindungen von Berlin in Richtung Ostsee aufgestockt. Seit Ende Mai wird beispielsweise der angebotene Verstärkerzug zwischen Berlin-Südkreuz und Prenzlau verlängert und fährt so bis nach Stralsund. Die Verbindung gibt es laut VBB den gesamten Sommer über, bis zum 30. September. Ebenfalls seit Ende Mai wird ein zusätzliches Zugpaar eingesetzt, das an Sonnabenden, Sonntagen und Feiertagen von Stralsund nach Angermünde und zurück fährt. In Angermünde können Reisende dann in Anschlüsse von und nach Berlin umsteigen.

Grundsätzlich sind diverse Orte an der Ostsee von Berlin aus mit der Regionalbahn erreichbar. Mit der Linie RE3 geht es in gut drei Stunden nach Stralsund, die Linie RE5 bringt Reisende zunächst nach Waren (Müritz) mitten in der Mecklenburgischen Seenplatte und dann weiter nach Rostock. Die Fahrt in die Hansestadt dauert etwa 2.40 Minuten, weitere 20 Minuten dauert es dann noch, um mit der S-Bahn Warnemünde zu erreichen. Mit der Linie RE8 kommen Fahrgäste außerdem nach Wismar.

Reisende sollen auf Mitnahme von Fahrrädern verzichten

Fahrgäste sollten sich allerdings vorab über eventuelle Bauarbeiten auf den Strecken informieren: An einzelnen Ferientagen sind Ausfälle auf Teilabschnitten angekündigt – etwa am zweiten Ferienwochenende, also um den 22. und 23. Juli 2023, auf der Linie RE3 zwischen Bernau und Berlin-Hauptbahnhof. Ersatzweise müssen Fahrgäste auf dem Streckenabschnitt dann auf S-Bahnen umsteigen. Weiterhin gilt zudem die Empfehlung, aufgrund des begrenzten Platzes in den Zügen auf die Mitnahme eigener Räder zu verzichten und stattdessen auf Fahrradverleiher am Ferienort zu setzen. „Das entspannt für alle die Fahrt in die Ferien“, so der VBB-Sprecher.