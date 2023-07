Gericht lehnt beschleunigtes Verfahren gegen Klimakleber ab

Richterin entscheidet am Dienstag, dass sich der Fall eines Aktivisten nicht für diese Sonderform des Prozesses eignet. Die Begründung.

Am Dienstag kam es in Berlin nicht zum ersten Einsatz eines beschleunigten Verfahrens gegen einen Klimaaktivisten der Letzten Generation. (Symbolbild),

Berlin. Ganz kurz glitt dem Angeklagten Julian L. doch noch ein Lächeln über das ansonsten stoische Gesicht, als Richterin Lola Petersen ihre Entscheidung verkündete. Der „Testballon“ des Amtsgerichts Tiergarten, den Einsatz so genannter beschleunigter Verfahren bei Straftaten von Aktivisten der „Letzten Generation“ erstmals anzuwenden, ist in seinem Fall am Dienstag eindrucksvoll geplatzt.

Diese Verfahrensart ermöglicht unter anderem vereinfachte Regelungen für die Beweisaufnahme und war zuletzt vehement etwa vom Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) gefordert worden, um die Justizbehörden bei der schieren Flut an Klimakleber-Prozessen zu entlasten.

Der Prozess gegen L., dem von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen wird, sich im November 2022 in Friedrichshain an einer Straßenblockade beteiligt zu haben, ist laut Richterin Petersen aber schlicht nicht für ein solches Verfahren geeignet.

Beschleunigte Verfahren kommen bei geständigen Kleinkriminellen zum Einsatz

Der Tatbestand der Nötigung sei nicht hinreichend klar bewiesen, argumentierte sie, dazu müsse sie nach einem Urteil des Berliner Kammergerichts mehr über Dauer und Länge des gebildeten Rückstaus erfahren und über die Anzahl der Personen, die in ihm festsaßen. Auch die Zeugenaussagen der befragten Polizeibeamten seien hier nicht eindeutig genug gewesen, so Petersen.

Die Entscheidung bedeutet allerdings nicht, dass das Verfahren gegen L. eingestellt wird. Vielmehr läuft die Anklage der Staatsanwaltschaft nun in einem normalen Regelverfahren weiter. „Damit setzt die Richterin das um, was wir von Anfang an beantragt haben“, sagte der Verteidiger des Angeklagten, Tobias Krenzel.

Die Entscheidung, mit beschleunigten Verfahren – die ansonsten bei ertappten und geständigen Kleinkriminellen eingesetzt würden – gegen Klimaaktivisten vorzugehen, sei rechtsstaatlich falsch und seiner Meinung nach lediglich auf politischen Druck der Regierungskoalition eingeführt worden, so Krenzel weiter.

Staatsanwaltschaft Berlin: Bereits 25 Anträge auf beschleunigte Verfahren

Tatsächlich hat die Justizverwaltung zuletzt angekündigt, dass sich bei der Anklagebehörde künftig fünf Abteilungen mit solchen Verfahren beschäftigen sollen. Zwei Stellen sind bereits besetzt. In solchen Fällen kann das Verfahren auch ohne Verteidiger für die Beschuldigten innerhalb weniger Tage abgeschlossen werden.

In der Regel muss es sich aber um einen einfachen Sachverhalt mit einfacher Beweislage – zum Beispiel einem Geständnis – handeln. Die zu verhängende Strafe darf zudem nicht höher als ein Jahr sein.

Das Amtsgericht Tiergarten muss in jedem Einzelfall prüfen, ob das jeweilige Verfahren auch tatsächlich in der Praxis angewandt werden kann – wie am Dienstag geschehen. Durch die Staatsanwaltschaft sind dabei bereits 25 Anträge auf beschleunigte Verfahren gegen Klimaaktivisten gestellt worden, 23 davon betrafen die „Letzte Generation“ und zwei „Extinction Rebellion“. Zum Vergleich: Nach Angaben der Justiz sind derzeit insgesamt 491 Verfahren gegen Mitglieder der „Letzten Generation“ anhängig.

Reaktionen auf die Entscheidung des Amtsgerichts Tiergarten

Am Dienstag feierten Anhänger der Klimaaktivisten die Entscheidung derweil gleichermaßen vor und im Gerichtsgebäude in Moabit. „Die heutige Ablehnung der Berliner Amtsrichterin, ein beschleunigtes Verfahren durchzuführen, zeigt, dass die Überlastung der Berliner Gerichte sich nicht durch juristische Sonderbehandlungen lösen lassen werden“, sagte Lina Johnson, Sprecherin der Letzten Generation.

Die Entscheidung, eine Sondergerichtsbarkeit gegen Unterstützerinnen und Unterstützer einzurichten, folgte von Anfang an nicht juristischen Gründen, sondern war eine politische Fehlentscheidung, so Johnson. Ähnlich sah es der Rechtsexperte der Linken, Sebastian Schlüsselburg. „Die Ablehnung überrascht mich nicht“, sagte er. „Die gesetzlichen Voraussetzungen für beschleunigte Verfahren werden für die allermeisten Demonstrationen der Letzten Generation nicht gegeben sein.“

Weniger froh zeigte sich die Berliner Polizeigewerkschaft GdP. „Die Entscheidung ist ernüchternd, aber eben auch so zu akzeptieren“, so GdP-Sprecher Benjamin Jendro. „Es war ein Ansatz, um die Arbeit ein stückweit zu effektiveren, weil die Klima-Klebe-Aktionen seit nunmehr eineinhalb Jahren unglaubliche Kapazitäten bei den Sicherheitsbehörden binden.“ Im Rechtsstaat aber gelte zurecht Gewaltenteilung und das Gericht habe heute noch einmal deutlich all jenen den Wind aus den Segeln genommen, die meinen, Polizei und Staatsanwaltschaft könnten willkürlich entscheiden.

„Ganz grundsätzlich sollte daran gearbeitet werden, dass Straftäter nicht erst viele Monate oder gar Jahre später vor Gericht landen, sondern ihre Taten zeitnah Folgen haben“, sagte Jendro. „Das gilt für Klimakleber ebenso wie für Drogendealer, Ladendiebe oder Gewalttäter.“