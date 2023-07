IHK-Sommerfest: Situation in Berlin "überwiegend sonnig"

Berlin. Wer wissen wollte, was in Berlins Wirtschaft los ist, musste am Montagabend an der Fasanenstraße sein. Dort trafen sich auf Einladung der Industrie- und Handelskammer mehr als 2000 Gäste aus Unternehmen, Verbänden, Wissenschaft und Politik zum Sommerfest vor dem Ludwig Erhard Haus. Die Kammer hat das Fest während der Corona-Zeit anstelle des Neujahrsempfangs eingeführt und bleibt nun erstmal bei diesem Format als informeller Abschluss der ersten Jahreshälfte vor den Sommerferien. „Das ist schon eine Tradition“, sagte IHK-Präsident Sebastian Stietzel.





Einen anderen, noch detaillierteren Eindruck von der Entwicklung der Berliner Unternehmen konnten die Besucher im Rahmen der kleinen Zukunftsmesse gewinnen, wo Firmen und Forscher ihre Ideen präsentierten. Ein Projekt heißt Branchenplus Berlin. Auf einer Open-Date-Plattform sind Daten von 300.000 Berliner Unternehmen zusammengetragen und sichtbar gemacht. Aber auch energiesparende Sensoren, die neuesten E-Lastenräder oder Drohnen zur Lieferung von Medikamenten machten klar, dass es beim Fest nicht nur um Spaß ging.

IHK-Präsident Stietzel verglich die Lage des Standortes mit dem Wetter vom Montag. „Überwiegend sonnig mit heftigen Einschlägen.“ Er mahnte den Senat, sich mit Mut und aller Kraft um die drei großen Herausforderungen Verwaltungsmodernisierung, Wohnungsbau samt Gewerbeflächen und die Fachkräftesicherung zu kümmern. „Wir wollen die nachhaltige Transformation der Stadt“, so der IHK-Präsident und brachte eine Berliner „Weltausstellung 2035“ ins Gespräch, die als Booster für diese Entwicklung dienen könne.

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner sagte zu, sich in der Bildung um die Belange der Wirtschaft zu kümmern. „Ich will dafür sorgen, dass die Kinder so gut vorbereitet sind, dass sie bei Ihnen eine gute Ausbildung machen können“, sagte er den versammelten Unternehmern. Und er versprach eine Verwaltungsreform. „Ich will daran gemessen werden“, sagte Wegner: „Wir müssen eine Verwaltung haben, die von vorne bis hinten funktioniert.“ Wegner verkündete auch seinen neuen Leitspruch: „Machen ist wie Wollen, nur krasser.“ Dann spielte die Musik.