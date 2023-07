100 Verhandlungstage im Clan-Prozess: So geht es weiter

Berlin. Zur Feier des Tages bekam Rechtsanwalt Hansgeorg Birkhoff ein Geschenk. Sein Mandant, der Berliner Clanchef Arafat Abou-Chaker, drückte ihm kurz vor Beginn des Prozesses lässig ein T-Shirt in die Hand. Es sei ihm von einem anonymen Fan zugeschickt worden, hieß es. Die Aufschrift: „Alles Gute zum 100. Verhandlungstag“. Abgesehen von diesem Kleidungsstück - das im Saal für Schmunzler und Gelächter sorgte - bot sich für die Beteiligten am Montag allerdings lediglich das ziemlich unspektakuläre Jubiläum eines Rechtsstreits, der einst mit aufsehenerregenden Schlagzeilen und viel Musik-Prominenz gestartet war.

Seit fast drei Jahren schon wird nun gegen Abou-Chaker und seine drei Brüder Nasser, Yasser und Rommel vor dem Landgericht Berlin verhandelt. Die Anklage gegen sie ist rund 100 Seiten dick und lautet auf Freiheitsberaubung, versuchte schwere räuberische Erpressung, Nötigung, gefährliche Körperverletzung, Beleidigung und Untreue.

Anklagepunkte basieren auf Bushidos Aussagen

Die Staatsanwaltschaft wirft Abou-Chaker und seinen Brüdern in diesem Sinne vor, den Rapper Bushido im Dezember 2017 und im Januar 2018 in einem Büro eingesperrt, beschimpft, bedroht und mit einer Flasche geschlagen zu haben. Ein Großteil der Vorwürfe basiert auf den Aussagen von Bushido selbst. Der Rapper, der bürgerlich Anis Ferchichi heißt und mittlerweile in Dubai lebt, hatte zuvor die langjährige Geschäftsbeziehung mit seinem damaligen Manager Abou-Chaker aufgekündigt, weshalb der eine Abfindung in Millionenhöhe habe erpressen wollen.

Bushido tritt seit dem ersten Tag der Verhandlung am 17. August 2020 als Nebenkläger auf, wohnt dem Gerichtsverfahren allerdings nur noch selten persönlich bei. Doch auch ohne ihn liest sich die Liste der bis jetzt vernommenen Zeugen wie das Who’s Who der deutschen Rap-Charts: Neben Shindy sagten auch Capital Bra, Kay One, Samra, Fler und Ali Bumaye im Prozess aus.

Am bereits hundertsten Tag des Verfahrens am Montag standen nun die Erinnerungen eines 52-jährigen Polizeibeamten im Mittelpunkt. Dieser hatte im Mai 2022 den Rapper Shindy (bürgerlich: Michael Schindler) in dessen Wohnort bei Stuttgart zu den Streitigkeiten und dem Auseinandergehen von Bushido und Abou-Chaker befragt.

Shindy beklagte Machtkampf zwischen Bushido und Abou-Chaker

Shindy stand von 2013 bis 2018 bei Bushidos Label Ersgunterjunge unter Vertrag. Sein Ausscheiden aus dem Label begründete er später mit dem Machtkampf, der zwischen Bushido und seinem Manager Abou-Chaker vorgeherrscht habe. Clanchef Arafat Abou-Chaker wiederum soll Bushido maßgeblich und mit krummen Methoden bei der Gründung von Ersgunterjunge im Jahr 2004 unterstützt haben.

Laut des Polizeibeamten habe sich Shindy bei der Befragung zurückhaltend und bedeckt gezeigt. Er habe wie ein Mann gewirkt, „der nur das Nötigste sagte“ und „mehr wisse, als er preisgeben wolle“. Obwohl er betont habe, Arafat Abou-Chaker sei ihm gegenüber nie gewalttätig geworden oder habe ihn bedroht, habe er sich doch geweigert, zur Befragung nach Berlin zu kommen.

Der Rapper habe das mit der „aufgeheizten Stimmung“ vor Ort begründet, wegen der er Übergriffe fürchtete. Der Vorsitzende Richter Martin Mrosk beendete die Vernehmung des Beamten an diesem 100. Verhandlungstag bereits nach einer Stunde, die Staatsanwaltschaft verzichtete auf den Aufruf eines weiteren Zeugen.

Tonband soll Abou-Chaker entlasten

Als der Prozess im August 2020 begann, waren dabei zunächst sogar nur Termine bis Oktober angesetzt gewesen. Allerdings dauerte allein Bushidos Aussage mehr als 20 Verhandlungstage. Auch die Vernehmung seiner Frau Anna-Maria Ferchichi zog sich über Monate hin, weil sie wegen ihrer Drillingsschwangerschaft unterbrochen werden musste. Dann mussten vor allem während der Corona-Wellen immer wieder Termine abgesagt werden.

Beobachter analysierten schon früh, dass der vermutliche Plan der Staatsanwaltschaft, Abou-Chaker mit Hilfe des Kronzeugen Bushido verurteilen zu können, nicht aufgehen würde. Die Beweislast vor allem in den Punkten der Freiheitsberaubung und der versuchten schweren räuberischen Erpressung wirkte von Anfang an eher dünn.

Im August 2022 tauchte dann plötzlich ein Tonband auf, durch das Anwalt Birkoff seinen Mandanten Abou-Chaker endgültig entlastet sah. Dieses soll heimlich bei einem Treffen des Rappers und seines Ex-Managers im Januar 2018 angefertigt worden sein.

Zwei weitere Gerichtsverfahren heizen den Streit an

Aus Sicht der Verteidiger der Brüder widerlegt die rund zweistündige Tondatei die Darstellung von Bushido, von den Angeklagten eingesperrt worden zu sein. Der Musiker und sein Anwalt Steffen Tzschoppe haben hingegen die Echtheit der Datei stets bezweifelt und vor allem das plötzliche Auftauchen des Bandes in Zweifel gezogen. Es sei maßgeblich für die unnötige Lähmung des Prozesses seit einigen Monaten verantwortlich, hieß es.

Tzschoppe sah sich zuletzt durch ein Gutachten bestätigt und wandte sich damit an die Öffentlichkeit. Ein Umstand, der Abou-Chaker Verteidiger Birkhoff missfiel. Er bestand zuletzt darauf, den Sachverständigen des Gutachtens auch vor Gericht zu vernehmen. Das soll nun am 26. Juli passieren. Es ist der letzte angesetzte Verhandlungstag. Ob es danach aber wirklich vorbei ist im Bushido-Prozess oder weiter geht, ist noch völlig offen. Das Gericht selbst jedenfalls geht davon aus, „sich auf der Zielgeraden“ zu befinden.

Bushido war zuletzt Ende April persönlich in einem anderen Prozess gegen Abou-Chaker vor dem Landgericht erschienen. In diesem wurde Ferchichis Ex-Manager wegen Vertragsstreitigkeiten zu einer Zahlung von mehr als 2,2 Millionen Euro an den Rapper verurteilt. Der Clanchef hat dagegen mittlerweile Einspruch eingelegt. In Brandenburg geht vor dem Oberlandesgericht außerdem ein Zivilstreit der beiden um eine Wohnanlage weiter, die sie gemeinsam besitzen.