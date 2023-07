Wetter in Berlin morgen: Gewitter kommt – Wann Schauer die Hauptstadt treffen

Immer heißere Sommer: Ab wann wird Hitze für Menschen gefährlich?. 36 Grad - und es wird noch heißer? So mancher Popsong hat schon prophetische Weitsicht bewiesen. Denn es stimmt: Deutschlands Sommer sind seit Beginn der Messungen Ende des 19. Jahrhunderts im Mittel deutlich wärmer geworden. Was heißt das für die Gesundheit?

Bleibt der Sommer in Berlin so heiß und trocken?

Die aktuelle Wettervorhersage zeigt: In der Nacht und am Montag kann es immer wieder zu Gewittern und Schauern kommen

Lesen Sie hier, wie das Wetter morgen und in den kommenden Tagen wird

Berlin. Der Sommer hat Berlin fest im Griff: Bei Temperaturen von bis zu 34 Grad ächzten auch am Sonntag viele Menschen unter der Hitze – etwa beim Tag der offenen Tür der Berliner Feuerwehr oder beim zweiten Depeche-Mode-Konzert im Berliner Olympiastadion. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab eine amtliche Hitze-Warnung aus.

Bleibt das Wetter in der Region so hochsommerlich? Zumindest eine kleine Abkühlung wird von den Meteorologen des DWD prognostiziert – und zwar bereits in der Nacht zu Montag. "Nach Mitternacht vor allem zwischen Prignitz und Fläming schauerartiger Regen und vereinzelt Gewitter. Dabei stürmische Böen (Bft 8) und lokal Starkregen", sagen die DWD-Experten voraus.

Ab Montagmittag ist in Berlin und Brandenburg laut DWD ebenfalls mit Schauern und vereinzelt kräftigen Gewittern sowie Starkregen zu rechnen. Die Temperaturen sinken leicht auf immer noch heiße 27 bis 31 Grad. Und bereits am Abend geht die Bewölkung wieder zurück. Und im Anschluss? Die Woche bleibt wechselhaft: Immer wieder ist gebietsweise mit Schauern und Gewittern zu rechnen – und es bleibt heiß.

Wetter in Berlin: Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes im Detail

Sonntag, 9. Juli: Heute Abend bei dünnen Schleierwolken viel Sonnenschein. Trocken. Vielerorts starke Wärmebelastung bei Temperaturwerten um 29 Grad in der Uckermark sowie 30 bis 33 Grad in den übrigen Gebieten. Schwacher Nordost- bis Ostwind. In der Nacht zum Montag Aufzug hoher Bewölkung, nach Mitternacht vor allem zwischen Prignitz und Fläming schauerartiger Regen und vereinzelt Gewitter. Dabei stürmische Böen (Bft 8) und lokal Starkregen. Unter Abschwächung ostwärts ziehend. Tiefsttemperatur zwischen 19 und 15 Grad. Meist schwacher Ost- bis Südostwind.

Montag, 10. Juli: Am Montag wechselnd bewölkt. Zeitweise sowie örtlich Schauer und vereinzelt kräftige Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen (Bft 8). Gebietsweise auch ganztags trocken. Am Nachmittag und Abend Bewölkungsrückgang. Abseits von Schauern und Gewittern schwacher Südostwind, im Verlauf auf West bis Nordwest drehend und vorübergehend einzelne Windböen (Bft 7). Höchsttemperatur 27 bis 31 Grad. In der Nacht zum Dienstag meist gering bewölkt und niederschlagsfrei. Örtlich Bildung flacher Nebelfelder. Temperaturrückgang auf 16 bis 13 Grad. Schwacher Wind.

Dienstag, 11. Juli: Am Dienstag heiter, vorübergehend wolkig und trocken. Erwärmung auf 29 bis 33 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind, vorwiegend aus Süd bis Südost. In der Nacht zum Mittwoch wechselnd bewölkt und von Südwesten gebietsweise Schauer oder Gewitter. Tiefstwerte zwischen 20 und 17 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind, von Südost auf Südwest bis Nordwest drehend.

Mittwoch, 12. Juli: Am Mittwoch zunächst wechselnd bewölkt, gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter, später nur noch geringe Schauer- und Gewitterneigung. Höchstwerte zwischen 26 und 29 Grad. Mäßiger Westwind, örtlich Windböen (Bft 7). In der Nacht zum Donnerstag wolkig bis gering bewölkt, meist niederschlagsfrei. Abkühlung auf 16 bis 13 Grad. Schwacher Wind aus Südwest bis West.

Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg lesen Sie auch auf den DWD-Seiten.