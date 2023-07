Ex-Senator empfiehlt: Klimafonds sollte Darlehen vergeben

Schwarz-Rot will trotz Schuldenbremse zehn geliehene Milliarden in Klimaschutz investieren. Matthias Kollatz sagt, wie das gehen kann.

Matthias Kollatz 2021 in seiner Zeit als Berliner Finanzsenator. Seine Expertise ist nicht nur in Berlin gefragt.

Berlin. Finanzsenator Stefan Evers (CDU) hat erstmal ein Gutachten in Auftrag gegeben. Er braucht Hinweise, wie er das zentrale Vorhaben des schwarz-roten Senats rechtssicher umsetzen kann. Bis zu zehn Milliarden Euro wollen CDU und SPD aus einem Sondervermögen für Klimaschutz ausgeben. Weil Berlin sich das Geld leihen müsste, ist Vorsicht geboten, um nicht gegen die geltende Schuldenbremse zu verstoßen.

„Das wird bestimmt beklagt“, sagt Evers’ Vor-Vorgänger Matthias Kollatz. Der SPD-Abgeordnete ist gefragter Ratgeber anderer Bundesländer wie Hamburg und Hessen, die Ähnliches planen. Auch Stefan Evers zeigt sich interessiert an der Einschätzung des Ex-Senators, der sich als ehemaliger Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank auch mit Förderpolitik auskennt.

Kollatz hält in Berlin pro Jahr 590 Millionen Zusatzinvestitionen in Klimaschutz für nötig

Kollatz hat einen Aufsatz verfasst, in dem er Voraussetzungen für den Erfolg eines schuldenfinanzierten Klimaschutzfonds beschreibt. Wesentlich ist aus seiner Sicht, die Art der Investitionen auseinanderzuhalten. Nur wenn diese wirklich zusätzlich seien und nicht einfach ein Ersatz für ohnehin nötige Projekte, könne die Konstruktion schuldenbremsenkonform sein. Man darf demnach also nicht einfach marode Hochschul- oder Polizeigebäude, die sowieso saniert werden müssen, mit dem geliehenen Geld auf Vordermann bringen. „Es geht nicht alles, aber es geht mehr als nichts“, sagte Kollatz der Morgenpost.

Abgeleitet aus den Ergebnissen einer bundesweiten Studie der Förderbank KfW rechnet Kollatz für Berlin mit zusätzlichen öffentlichen Investitionen von 590 Millionen Euro pro Jahr, um Berlin bis 2045 klimaneutral zu machen. Die zehn Milliarden aus dem Berliner Klimaschutzfonds werden also alleine nicht reichen. Das Land müsse deshalb „Finanzinstrumente einsetzen, die Investitionen ‚hebeln‘ oder durch Rückzahlungen revolvierend wirken, also wiederholt eingesetzt werden können“, schreibt Kollatz.

Die Klimaschutz-Investitionen müssen in jedem Fall zusätzlich sein

Er mahnt eine genaue Kontrolle der Verwendung dieses Geldes an. Detaillierte Berichterstattung dürfe es aber nicht nur über die zusätzlichen Investitionen geben sondern auch über die mehr als zweieinhalb Mal so hohen ‘normalen’ Investitionen“, so Kollatz. So könne der Gefahr entgegengewirkt werden, dass normale Investitionen nicht mit der gebotenen Intensität verfolgt würden, sobald der Fonds eingerichtet sei.

Wichtig erscheint es dem früheren Senator, der das Finanzressort von 2014 bis 2021 unter dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller führte, die Landesunternehmen in diese Berichterstattung einzubeziehen. Falls BVG, Wasserbetriebe & Co für zusätzliche Klimainvestitionen Zuschüsse, Darlehen oder Planungskosten aus dem Landeshaushalt oder dem Klimasondervermögen erhalten, seien die Förderbeträge abzusetzen.

Die normalen Steuereinnahmen reichen nicht aus für Klimaschutzinvestitionen

Die normalen Investitionen Berlins müssten aus dem erwarteten Wachstum der Steuereinnahmen finanziert werden. Die Spielräume sind wegen der steigenden Zinslasten begrenzt. Ungefähr ein Fünftel des Steuerwachstums werde für die steigende Zinslast benötigt, rechnet Kollatz vor. Die roten Zahlen in der Finanzplanung zeigten, dass es „ohne Sparsamkeit und Schwerpunktsetzungen im Haushalt nicht möglich sein wird, den ‚normalen‘ Haushalt auszugleichen“. Das sei aber „unbedingt erforderlich und auch möglich“, so der Sozialdemokrat: „Die Zahlen verweisen aber auch darauf, dass es eines Klimasondervermögens bedürfen wird, um die zusätzlichen Investitionen für die Klimaneutralität zu schultern.“

Eine klima-bedingte Haushaltsnotlage auszurufen und dann Schulden aufzunehmen, wie das Bremen und das Saarland vorhätten, sieht der Ex-Senator skeptisch. „Ob Klimathemen überhaupt mit einer Netto-Neuverschuldung nach der Schuldenbremse vereinbar sind, wird voraussichtlich erst zu einem späteren Zeitpunkt endgültig entschieden werden“, schreibt er.

Berlin sollte aus dem Fonds Darlehen vergeben und Anteile an der Fernwärme zahlen

Kollatz plädiert für ein schuldenbremsenkonformes Vorgehen. Der Fonds dürfe nur auf wirklich klimarelevante Investitionen abzielen. Die Zusätzlichkeit sei zu dokumentieren. Berlin solle sich auf den Erwerb von Unternehmenswerten, insbesondere den Rückkauf der Gas- und Fernwärmenetze konzentrieren, weil dort ein großer Hebel für die Verringerung der Kohlendioxid-Emissionen liege. Auch zinslose Darlehen seien interessant, mit denen Bundesprogramme zur Modernisierung im Wohnungsbestand, aber auch zum Kauf klimaneutraler Busse und Bahnen sowie öffentlicher Fahrzeugflotten verbessert werden könnten.

Aus Sicht des Bundesfinanzministerium beeinflussen zinslose oder sehr billige staatliche Kredite, die über eine Landesförderbank vergeben werden, nicht die Nettokreditaufnahme eines Landes. Denn dem Darlehen steht eine Forderung gegenüber. Auch wenn das Land ein Unternehmen erwerbe, stehe der Ausgabe ein grundsätzlich veräußerbarer Wert gegenüber.

Die Investitionsbank könnte die schuldenbremsenkonforme Verwendung sicherstellen

Die IBB könne das Land dabei unterstützen und zum Beispiel in Form eines Treuhandvermögens ausgereichte Darlehen langfristig betreuen und zuvor prüfen. IBB-Chef Hinrich Holm hatte kürzlich der Morgenpost gesagt, dass er mit der Finanzverwaltung über solche Modelle spreche. „Da Klimainvestitionen in vielen Fällen vorgezogene Investitionen darstellen, die wirtschaftliche Komponenten enthalten oder insgesamt wirtschaftlich sind, sind Förderdarlehen vermutlich das beste Element, mit dem zusätzliche Investitionen im Rahmen der Schuldenbremse verwirklicht werden können“, empfiehlt der Ex-Senator.