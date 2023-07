Rap, Rock, Pop und Klassik: Großes Musikwochenende in Berlin

Rapper Cro, hier 2019 in Witten, spielt am Sonnabend auf der Waldbühne.

Berlin. Ein ereignisreiches Wochenende steht in Berlin bevor. Nicht nur Techno-Fans kommen aufgrund der Großveranstaltung Rave The Planet am Sonnabend auf ihre Kosten, sondern auch Freunde der Rock-, Pop- und Klassik-Musik. Auf den großen Bühnen der Stadt treten Cro, Depeche Mode, Simply Red und Jonas Kaufmann auf. Zudem dürfen sich Fans klassischer Musik über ein ganz besonderes Festival freuen, das zu einem kostenfreien Musikgenuss vor historischer Kulisse in Berlins Stadtkern einlädt.

Mit Maske in der Waldbühne

Der Rapper Cro verbirgt sich meist hinter einer Maske und zeigt sein Gesicht nicht in der Öffentlichkeit – sich dafür aber wieder in Berlin. Am Sonnabend spielt er um 19 Uhr in der Parkbühne Wuhlheide das erste Konzert seiner „11:11 Open Air Tour 2023“. Nach Hits wie „Easy“, „Einmal um die Welt“ und „Traum“ veröffentliche der 1990 unter dem Namen Carlo Waibel geborene Künstler im letzten August sein fünftes Studioalbum „11:11“, mit der er nun tourt. Das Konzert in der Waldbühne ist allerdings längst ausverkauft.

Parkbühne Waldbühne, Einlass ab 17 Uhr.

Eigene Schwimmbahn für Depeche Mode im Olympiabad

Gitarrist Martin Lee Gore der Band Depeche Mode.

Foto: Helle Arensbak / AFP

Depeche Mode kommen erstmals seit fünf Jahren wieder nach Berlin: Am 7. und 9. Juli treten Dave Gahan und Martin Gore unter dem Motto „Memento Mori“ im Berliner Olympiastadion auf. Mit im Gepäck haben Depeche Mode Songs aus ihrem neuen Studioalbum sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie „Enjoy the Silence“, „Just Can’t Get Enough“ und „Personal Jesus“.

Memento Mori ist das 15. Studioalbum von Depeche Mode und der Nachfolger des von Fans wie Kritik gefeierten „Spirit“ aus dem Jahr 2017. Seit dem überraschenden Tod des Keyboarders Andy Fletcher bestehen Depeche Mode nur noch aus dem Sänger Dave Gahan sowie dem Gitarristen und Co-Sänger Martin Gore. „Wir vermissen ihn“, sagte Dave Gahan auf einer Presskonferenz in Berlin. Über das neue Album meinte Gahan: „Fletch hätte dieses Album geliebt. Wir freuen uns sehr darauf, es mit Euch zu teilen.“ Bei ihren letzten Auftritten in Berlin löste die Band übrigens Verwunderung aus: Das Management von Depeche Mode hatte im Vorfeld der Shows eine eigene Bahn des Olympiabads angemietet, da sie täglich zwei Stunden schwimmen wollten.

Olympiastadion, 9. Juli, Einlass um 16:30 Uhr

Simply Red: Samtige Soulstimme in der Zitadelle Spandau

Unverwechselbare Soulstimme: Mick Hucknall (r.), Sänger der Band Simply Red

Foto: Martial Trezzini / dpa

Ein weiteres Konzert-Highlight ist Simply Red, deren Markenzeichen die samtige, gefühlvolle und unverwechselbare Soulstimme von Mick Hucknall ist. Die britische Band spielt am Sonnabend in der Freilichtbühne an der Zitadelle in Spandau ein buntes Best-of, das unter anderem Hits wie „Money Too Tight to Mention“, „Holding Back the Years“ und „Stars“ beinhaltet. Mittlerweile sind die Briten fast vier Jahrzehnte im Geschäft, hatten zahlreiche Top-Ten-Hits und können über 50 Millionen verkaufter Tonträger vorweisen.

Nach einer erfolgreichen Europatournee im letzten Jahr, die 2023 fortgesetzt wird, hat die Band am 26. Mai mit „Time“ ein neues Studioalbum veröffentlicht, in dem der Sänger und Komponist seine eigene Biografie und sein aktuelles Lebensgefühl reflektiert.

Bereits vergangenes Jahr ließ die Band ihre Fans in Nostalgie baden, die vor allem eine Mick-Hucknall-Show war. Songs wie „It’s Only Love“ und „Something Got Me Started“ sorgten für ein angezogenes Up-Tempo. Danach wich die glückselige Nostalgie der Fans einer ausgelassenen Partystimmung.

Zitadelle Spandau, 18 Uhr

Kostenlose Klassik-Konzerte vor historischer Kulisse

Am 19. Juni 2022 fand in Berlin das Konzert "Staatsoper für alle " mit dem Dirigenten Daniel Barenboim statt.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Das Open-Air-Festival „Staatsoper für alle“ findet am 8. und 9. Juli auf dem Bebelplatz in Berlin-Mitte statt. Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer werden zu dem Klassik-Event erwartet. Der Eintritt ist frei. Am Sonnabend wird dort die Verdi-Oper „Don Carlo“ live aus der Staatsoper übertragen, am Sonntag gibt die Staatsoper Wagner und Bruckner. Moderiert wird das Open-Air-Event von Petra Gute. Es handelt sich um die bereits 17. Ausgabe der Veranstaltung, die seit 2007 von insgesamt mehr als einer halben Million Menschen besucht wurde.

Matthias Schulz, Intendant der Staatsoper Unter den Linden, schwärmt über das Open-Air-Festival: „Der Bebelplatz im Herzen Berlin ist ein besonderer Ort für Konzerte. Eingerahmt von den Gebäuden der Humboldt-Universität, der Hedwigskathedrale, des Hotel de Rome, der ehemaligen Königlichen Bibliothek und natürlich der Staatsoper Unter den Linden verfügt er über ein einzigartiges Ambiente, zumal an einem Sommerabend.“ Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) verspricht „einen erlesenen Musikgenuss auf höchstem künstlerischen Niveau“.

Bebelplatz, 8. und 9. Juli

Tonfilm-Schlager aus den 1920er- und 1930er-Jahren mit Jonas Kaufmann

Jonas Kaufmann auf den Rängen der Waldbühne.

Foto: Britta Pedersen / dpa

Am Sonnabend präsentiert Tenor Jonas Kaufmann einen besonderen Schlager-Abend. Neben Tenor-Hits wie „Nessun dorma“ aus Puccinis „Turandot“ und Highlights der Wiener Operette von Johann Strauß und Franz Lehár wird es auch etliche Nummern aus Berliner Tonfilm-Schlagern der 1920er- und -30er Jahre geben, darunter Ralph Erwins und Fritz Rotters „Ich küsse Ihre Hand, Madame“. Diese eleganten Berliner Schlager sind ein Novum in Programmen des Sängers.

Den Abend bestreitet der Münchner Sänger, mittlerweile in Österreich lebend, gemeinsam mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, dem Dirigenten Jochen Rieder und der US-amerikanischen Sopranistin Rachel Willis-Sørensen. Das Konzert ist das erste von Jonas Kaufmann seit 2018, das Programm dürfte mittlerweile bestens sitzen. Die beiden Künstler haben es schon mit wechselnden Klangkörpern an verschiedenen Orten aufgeführt.

Denn der Tenor ist, wiewohl Kritiker nicht zu Unrecht seine nicht immer zuverlässige Stimme monieren, ein Garant für Wohlfühl-Atmosphäre und Begeisterung im Publikum. Das liegt auch daran, dass er die Rituale seiner Stimmpraxis unbeirrt von irgendwelchen Anfeindungen durchhält: gut schlafen, drei bis fünf Liter Wasser am Tag trinken – und Yoga sogar in den Pausen einer Vorstellung. Die Schleimhäute müssten eben in jeder Situation gut befeuchtet sein.

Waldbühne, 8. Juli um 20 Uhr