Teilweise 25 Prozent: Viele Geflüchtete von 2015 leben noch in Unterkunft

Teilweise 25 Prozent: Viele Geflüchtete von 2015 leben noch in Unterkunft

Teilweise 25 Prozent: Viele Geflüchtete von 2015 leben noch in Unterkunft. In manchen Kommunen Deutschlands leben Flüchtlinge, die bereits 2015 nach Deutschland gekommen waren, immer noch in Unterkünften. Gründe dafür seien unter anderem ein angespannter Wohnungsmarkt oder Schwierigkeiten bei der Suche nach einer Wohnung.