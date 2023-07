Baden in Berlins Seen und Flüsse: Wo ist es erlaubt, wo verboten?

Die Auswahl an natürlichen Badestellen in Berlin ist groß. Doch nicht überall ist das Schwimmen erlaubt oder empfohlen.

Berlin. Am Wochenende wird es über 30 Grad in Berlin. Das lockt zum Baden gehen. Berlin ist wasserreich, hat viele natürliche Gewässer. Spree, Havel und Dahme fließen durch die Stadt und erweitern sich an einigen Stellen zu Wasserflächen, wie dem Großen Wannsee oder dem Großen Müggelsee. Beliebt sind auch Schlachtensee, Krumme Lanke, der Orankesee oder der Plötzensee. Die Auswahl ist riesig.

Insgesamt gibt es 39 offiziell ausgeschriebene Badestellen in Berlin. Diese werden in der Badesaison zwischen dem 15. Mai und dem 15. September regelmäßig von den Gesundheitsbehörden auf ihre Wasserqualität kontrolliert und nach einem Ampelsystem eingestuft. „Ab und an müssen wir Badestellen wegen der Wasserqualität vorübergehend auch sperren“, erklärt Silvia Kostner, die Pressesprecherin des Landesamts für Gesundheit und Soziales (LaGeSo). Auf der Internetseite informiert eine Liste über den aktuellen Zustand der einzelnen Badestellen.

Doch nicht alle der ausgewiesenen Badestellen seien auch bewachte Badestellen, betont Michael Neiße, Leiter der Verbandskommunikation der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) des Landesverbands Berlin. „Wir raten, bewachte Badestellen zu besuchen, dort sind dann auch Rettungsschwimmer vor Ort.“

Hier ist das Schwimmen verboten

Nicht erlaubt sei das Schwimmen an Bootsanlegestellen, unter Brücken und an Schleusen, so die LaGeSo-Pressesprecherin. Außerdem: „Es ist verboten, in der Spree zu baden, gänzlich. Es ist eine Bundeswasserstraße und egal, wo man in der Spree schwimmt, kann man von der Polizei herausgezogen werden“, betont Kostner.

Auch im kanalisierten Havelbereich und im Landwehrkanal sei das Schwimmen grundsätzlich untersagt, denn es bestehe eine immense Gefährdung durch den Schiffsverkehr, so Neiße vom DLRG. Achtung sei auch geboten beim Rausschwimmen im Müggel- oder Tegeler See, denn dort gibt es ausgewiesene Fahrrinnen für den Bootsverkehr.

„Es besteht immer das Risiko, dass der Bootsführer Schwimmende übersieht“, warnt Neiße. Strömungen wiederum gäbe es in Berlin sehr selten bis gar nicht, so der DLRG-Sprecher. Abgesehen von Schleusen, wo das Baden aber ohnehin verboten sei.

Warum wildes Baden Tieren schadet

Seit einiger Zeit beobachte man vermehrt, dass wilde Badestellen – also nicht offiziell ausgeschriebene Badestellen – voller seien, so Neiße. Das sei auch für die Tiere und das Ökosystem problematisch: „Es ist wichtig, dass man nur an den ausgewiesenen Stellen badet“, so Christine Szyska vom Naturschutzbund (NABU) Berlin. „Menschen, die Schutzgebiete nicht respektieren, über Zäune klettern und Schilder nicht beachten, zerstören den Lebensraum der Tiere.“

Vor allem Vögel, Amphiben, Reptilien sowie bestimmte Fischarten würden im Schilf leben. „Wenn sie von den Menschen gestört werden, kann es passieren, dass Elterntiere die Nester verlassen und die Jungtiere schutzlos zurückbleiben“, so Szyska. Auch Kostner von LaGeSo betont: Wer nicht an den offiziellen Stellen badet, zerstöre Flora und Fauna, und damit letztlich das Gut der Allgemeinheit.