Berlin beteiligt sich an App gegen häusliche Gewalt

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) bei der Vorstellung der App "Gewaltfrei in die Zukunft" in Neukölln.

Berlin. Die Zahlen sind alarmierend: In Deutschland wird im Durchschnitt alle fünf Minuten eine Frau Opfer von körperlicher oder sexualisierter Gewalt durch den aktuellen oder vormaligen Partner. Aber auch Stalking und Psychoterror gehören zum Kriminalitätsfeld häusliche Gewalt, wobei in Berlin 72 Prozent der Opfer weiblich sind.

Über die vielfältigen Erscheinungsformen und die Möglichkeiten ihrer Bekämpfung tauschten sich am Donnerstagnachmittag Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sowie der Berliner Polizeivizepräsident Marco Langner bei einem Treffen im Neuköllner Polizeiabschnitt 48 am Zwickauer Damm aus.

Funktion der App aus Opferschutz unbekannt

Im Fokus stand das App-Pilotprojekt „Gewaltfrei in die Zukunft“, an dem sich der Polizeiabschnitt 48 als erste Dienststelle in Berlin beteiligt. Ins Leben gerufen hat die App der Berliner Verein „Gewaltfrei in die Zukunft“, mit der bereits in Niedersachsen ein Pilotprojekt gestartet wurde.

Die App bietet betroffenen Frauen rund um die Uhr Informationen und Beratungsangebote und soll die Möglichkeit einer sicheren Dokumentation der Vorfälle durch ein gerichtsverwertbares Gewalttagebuch sowie weitere Kontaktfunktionen bieten.

Wie genau die App funktioniert, wird zum Opferschutz nicht öffentlich gemacht. „Die Fallzahlen der häuslichen Gewalt steigen kontinuierlich, ganz zu schweigen von der hohen Dunkelziffer“, betonte Innensenatorin Iris Spranger den Handlungszwang. Die App soll betroffenen Frauen die Angst nehmen, sich Hilfe zu suchen und damit die Dunkelziffer senken.

Bundesweites Lagebild zum Thema häusliche Gewalt wird erstellt

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser appellierte an Opfer häuslicher Gewalt, die Taten häufiger anzuzeigen: „Es ist unerträglich, wenn Betroffene von häuslicher Gewalt aus Scham schweigen. Wir müssen sie stärken, die Taten anzuzeigen, damit mehr Täter strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können“, sagte Faeser.

Gemeinsam mit dem Bundesfamilienministerium und dem Bundeskriminalamt erstellt das Innenministerium derzeit ein bundesweites Lagebild zum Thema häusliche Gewalt.