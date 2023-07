Loveparade im Livestream: Hier sehen Sie "Rave the Planet" 2023 live

Zur Loveparade 2023 in Berlin gibt es wieder einen Livestream. Hier können Sie "Rave the Planet" live sehen.

Die Loveparade-Neuauflage "Rave the Planet" elektrisiert auch 2023 die Party-Massen

Das Riesen-Event wird auch als Livestream übertragen

Erfahren Sie hier, wie sie den Techno-Umzug live sehen können

Berlin. Die Techno-Parade "Rave the Planet" soll am Samstag, 8. Juli, über die Straße des 17. Juni ziehen. Hunderttausende Rave-Fans werden im Berliner Tiergarten erwartet, wenn ab etwa 14 Uhr die Musik-Trucks, die sogenannten Floats, zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule hin- und herkreuzen. Allerdings nur, wenn die drohende Absage des Spektakels, zu dessen Organisatoren auch der legendäre DJ Dr. Motte gehört, noch abgewendet wird. Ein Streit um den Sanitätsdienst hatte die Vorfreude auf die Open-Air-Party bis zuletzt getrübt.

Loveparade 20023 live: Alle Infos zum Livestream von "Rave the Planet"

Wer nicht selbst bei der riesigen Open-Air-Party in Berlin dabei ist, kann "Rave the Planet" im Livestream erleben. Der deutsch-französische Fernsehsender Arte zeigt die Techno-Parade in der Hauptstadt im Rahmen seiner Festivalsommer-Reihe. Arte Concert streamt live ab 17 Uhr. Der Livestream soll am Samstag, 8. Juli, auf arte.tv/de/arte-concert zu sehen sein. Zusätzlich, so heißt es in der Arte-Programmankündigung, zeigt der Sender die Loveparade-Neuauflage auf seinem YouTube-Kanal Arte Concert.

Beim Arte-Festivalsommer sind eine ganze Reihe von musikalischen Großereignissen live zu sehen oder im Anschluss abrufbar. Gezeigt wird Pop, Rock, Metal, Jazz und Klassik. Die Übertragung der Loveparade-Neuauflage ist in dieser Festivalsaison die einzige aus dem Techno-Bereich. Zu den außerdem gezeigten Mega-Events zählen Konzerte des Hurricane Festivals, des Splash Festivals, des Elbjazz Festivals oder des Hellfests.

