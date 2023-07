Loveparade 2023 in Berlin: Afterparty von "Rave the Planet" - die besten Events

Berlin. Nach der Party ist vor der Party: Um 22 Uhr soll die Loveparade-Nachfolge "Rave the Planet" am Samstag enden. Doch für die Hundertausenden, die bei der Techno-Umzug auf der Straße des 17. Juni in Berlin erwartet werden, ist der Tag dann längst noch nicht vorbei: In den Berliner Clubs wird weitergefeiert. An dieser Stelle geben wir einen Überblick, wo und wann die offiziellen Aftershow-Partys zu "Rave the Planet" stattfinden.

Loveparade 2023 in Berlin: Offizielle Afterpartys - der Überblick

Im Weißen Hasen auf dem RAW-Gelände findet eine der offiziellen Afterpartys von "Rave the Planet" statt.

Die Veranstalter von "Rave the Planet" geben vier offizielle After Partys an. "Mit jedem verkauften Ticket geht direkt eine Spende an 'Rave the Planet', zur finanziellen Unterstützung der Parade und weiterer gemeinnütziger Kulturprojekte", heißt es auf der Website der Macher. Dabei handelt es sich um diese Events:

Der Weiße Hase: Zwei Floors mit Techno, Techhouse und House. Am Pult stehen unter anderem Alex Automatik, Ben Remus, DeKai, Drauf & Dran, Haito und Hardy Hard. Start: 23 Uhr, Ticket: 15 Euro. Ende: Sonntag, 14 Uhr. Revaler Straße 99 in Friedrichshain

Zwei Floors mit Techno, Techhouse und House. Am Pult stehen unter anderem Alex Automatik, Ben Remus, DeKai, Drauf & Dran, Haito und Hardy Hard. Start: 23 Uhr, Ticket: 15 Euro. Ende: Sonntag, 14 Uhr. Revaler Straße 99 in Friedrichshain B:EAST im Säälchen: Offizielle queer After Party von "Rave the Planet". Mit Ban Manson, David Asko, Mr. Cozzo, Ogrues, Saytek Live und Wehba. Start um 22 Uhr, Ticket17 Euro, Ende Sonntag 9 Uhr. Holzmarktstraße 25 in Friedrichshain

Offizielle queer After Party von "Rave the Planet". Mit Ban Manson, David Asko, Mr. Cozzo, Ogrues, Saytek Live und Wehba. Start um 22 Uhr, Ticket17 Euro, Ende Sonntag 9 Uhr. Holzmarktstraße 25 in Friedrichshain Lovebase & Bassgeflüster in der Kulturbrauerei: Dark Techno, Goa, Hardechno, Proggy, Psytrance auf drei Floors. Am Pult unter anderem 2ContexX, A.N.I., Andre Wiesé, Ben Dust, Die Dunkelziffer, Indepth, Klanglos, Patrik Berg und mehr. Start um 22 Uhr, Ticket 28 Euro. Ende Sonntag 12 Uhr. Schönhauser Allee 36 in Prenzlauer Berg

Dark Techno, Goa, Hardechno, Proggy, Psytrance auf drei Floors. Am Pult unter anderem 2ContexX, A.N.I., Andre Wiesé, Ben Dust, Die Dunkelziffer, Indepth, Klanglos, Patrik Berg und mehr. Start um 22 Uhr, Ticket 28 Euro. Ende Sonntag 12 Uhr. Schönhauser Allee 36 in Prenzlauer Berg Ostfunk & Goanautika im Astra Kulturhaus: Auf drei Floors gibt's Goa, Hardtechno und Techno. Mit Basstronauten, Blastoyz, Bubble, Daniel Boon, Joyhauser u.a. Start: 22 Uhr, Ticket: 32 Euro, Revaler Straße 99 in Friedrichshain

Afterparty bei "Rave the Planet": Noch mehr Events

Nach der Loveparade-Neuauflage "Rave the Planet" wird am Samstag in den Clubs der Hauptstadt weitergefeiert.

Neben den offiziellen Afterpartys gibt es in vielen Berliner Clubs Events, die sich auf "Rave the Planet" beziehen. Hier eine kleine Auswahl der Aftershowpartys:

Bam the Planet im Metropol: Mit Westbam, Takkyu Ishino, Timo Maas, Tomcraft, Simina Grigoriu und Nate. Start 22 Uhr, Ticket: 25 Euro, Nollendorfplatz 5 in Schöneberg

Mit Westbam, Takkyu Ishino, Timo Maas, Tomcraft, Simina Grigoriu und Nate. Start 22 Uhr, Ticket: 25 Euro, Nollendorfplatz 5 in Schöneberg Parade Afterparty im Suicide Club: Mit Lobsta B, Esteban Desigual, Trancemaster Krause, Start 23 Uhr, Ticket: aktuell ausverkauft, Ende 9 Uhr, Revaler Straße 99

Mit Lobsta B, Esteban Desigual, Trancemaster Krause, Start 23 Uhr, Ticket: aktuell ausverkauft, Ende 9 Uhr, Revaler Straße 99 New Kids on Acid im Watergate: Mit Ricardo Villalobos, Zip, Shubostar, O.Bee, Moodman, Form, Ata. Start 23 Uhr, Ticket: nur Abendkasse, Ende Sonntag 22

