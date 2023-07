Loveparade in Berlin live: "Rave the Planet" zieht durch den Tiergarten

Hunderttausende feiern heute im Tiergarten bei der Loveparade-Neuauflage "Rave the Planet" in Berlin. News und Bilder im Liveblog.

Begleitet von Technoklängen ziehen mehrere tausend Menschen durch die Straßen Berlins. Nach zwei Jahren Pandemie findet der Loveparade-Nachfolger Rave The Planet in der Hauptstadt statt.

Tausende tanzen in Berlin bei Loveparade-Nachfolger Rave The Planet

Newsblog "Rave the Planet" zieht heute durch den Tiergarten

Berlin.

Bei der Loveparade-Neuauflage "Rave the Planet" wollen am Samstagnachmittag Hunderttausende durch den Berliner Tiergarten tanzen

Die Techno-Parade findet auf der Straße des 17. Juni statt

Die Riesen-Party stand kurz vor der Absage, konnte aber in letzter Sekunde gerettet werden

Berlin. Die Neuauflage der Loveparade findet statt: In letzter Sekunde konnten die Veranstalter des Techno-Umzugs "Rave the Planet" die Absage abwenden und einen Sanitätsdienst stellen. Hunderttausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden nun heute im Berliner Tiergarten erwartet. Der Start erfolgt um 14 Uhr auf der Straße des 17. Juni. Dort zirkeln die Musik-Trucks, auch Floats genannt, zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule. Die Einsatzkräfte der Berliner Polizei und der Berliner Feuerwehr sind im Großeinsatz. Wir berichten über die Loveparade im Liveblog.

Loveparade-Neuauflage "Rave the Planet" in Berlin: Polizei gibt kurz vor Start grünes Licht

13.03 Uhr: Deutschlands Techno-Fans sind offenbar froh darüber, dass der Event stattfindet. Einige von ihnen versammeln sich am Samstag schon gegen 13 Uhr rund um die Siegessäule. „Wir haben die ganze Woche mitgefiebert und sind mega happy, dass Rave The Planet jetzt wirklich stattfindet“, erklärt Sandra H.

12.45 Uhr: Um 11.21 Uhr am Samstagvormittag twitterte die Berliner Polizei: "Die Innenstadt gehört heute den Raverinnen und Raver." Damit war klar: "Rave The Planet" konnte wie geplant um 14 Uhr an den Start gehen.

Gute Morgen #Berlin an diesem sommerlichen Samstag ☀️ Die Innenstandt gehört heute den Raverinnen und Ravern.

Die musikalische Demo startet um 14 Uhr am #BrandenburgerTor.https://t.co/omukrAU02H#ravetheplanet #b0807

Auf @PolizeiBerlin_E halten wir Sie auf dem Laufenden.

— Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 8, 2023

12.11 Uhr: 2010 endete die damalige Loveparade in Duisburg in einer Katastrophe. Die Veranstaltung war völlig überfüllt, 21 Menschen starben, mehr als 500 wurden verletzt.