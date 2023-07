Senat droht Berliner Unternehmen, die nicht ausbilden

Im Bündnis für Ausbildung will der Senat mit der Wirtschaft die Zahl der Lehrstellen steigern. Gelingt das nicht, drohen Sanktionen.

Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) versteht nicht, warum die Wirtschaft die Ausbildungsplatzabgabe vehement ablehnt, obwohl sie in vielen Branchen funktioniert.

Berlin. Gemeinsam mit Kammern, Innungen, Verbänden, Wissenschaftlern und Berufsbildungsexperten möchte der schwarz-rote Senat durch ein „Bündnis für Ausbildung“ die Zahl der Ausbildungsplätze in Berlin erhöhen. Sollten die Unternehmen 2025 nicht 2000 zusätzliche Ausbildungsverträge abgeschlossen haben, will die Landesregierung nicht-ausbildende Betriebe mit einer Ausbildungsumlage zur Kasse bitten.

„Wir sind nicht mehr an dem Punkt, wo wir bitten, dass sich doch alle bemühen mögen“, sagte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung, in der die Regierung die Eckpunkte für ein Bündnis beschlossen hat. Sollte die Zahl verfehlt werden, „gibt es den anderen Weg“.

Vor zehn Jahren gab es in Berlin mehr betriebliche Ausbildungsplätze als heute

Berlins Unternehmen bilden deutlich weniger junge Menschen aus als Betriebe in anderen Teilen Deutschlands. Nur zehn Prozent aller Firmen beschäftigen Azubis, bundesweit liegt der Anteil bei 20 Prozent. Trotz erheblichen Wirtschaftswachstums und vieler neuer Unternehmen hat sich die Zahl der Ausbildungsplätze nach unten entwickelt.

Gab es 2012 noch 17.000 Verträge waren es 2022 nur noch 14.709. „Wir haben eine Schieflage auf dem Ausbildungsmarkt“, sagte Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD), die gemeinsam mit Giffey und dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) zum ersten Bündnistreffen am 30. August einlädt: „Letztes Jahr blieben 3135 Jugendliche unversorgt“, sagte Kiziltepe, die das Bündnis für Ausbildung als „zentrales Vorhaben“ des Senats bezeichnete.

Senatorin Kiziltepe hält Zahlungen von Nicht-Ausbildungsbetrieben für „fairen Weg“

Aus Sicht der Sozialdemokratin ist die von der Wirtschaft vehement abgelehnte Umlage „kein Teufelszeug“. In einigen Branchen wie bei den Schornsteinfegern, am Bau und in der Pflege hätten die Sozialpartner einen solchen Ausgleich vereinbart zwischen Nicht-Ausbildungsbetrieben und denjenigen, die Fachkräfte heranbildeten. „Wer das nicht macht, profitiert von den anderen“, sagte Kiziltepe. Die Umlage sei ein „fairer Weg, hier mehr Gerechtigkeit zu schaffen“.

Zwischen den Koalitionspartnern gibt es zur Umlage aber unterschiedliche Meinungen. Während die SPD schon im früheren rot-grün-roten Senat eine Umlage anstrebte, war die CDU dagegen. Senatssprecherin Christine Richter hielt es darum für angebracht zu betonen, dass die Umlage keineswegs das Ziel des Senats sei, sondern die zusätzlichen Ausbildungsplätze.

Von welcher Basis aus die 2000 zusätzlichen Lehrstellen gezählt werden ist noch offen

Auf welche Basiszahl die zusätzlich angestrebten dauerhaften 2000 Plätze aufgesattelt werden sollen, ist aber noch offen. Darüber solle im Bündnis diskutiert werden, sagten die beiden SPD-Senatorinnen. Wie sich der Ausbildungsmarkt in diesem Jahr entwickelt, konnte Kiziltepe am Dienstag nicht sagen.

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit hatte vor einer Woche einen Zwischenstand veröffentlicht. Demnach hatten sich bis Juni 17.924 Personen gemeldet, um mit Unterstützung der Berufsberatung einen Ausbildungsplatz zu finden. 14.610 betriebliche Lehrstellen waren gemeldet, knapp 800 mehr als im Vorjahr. Ende Juni seien noch 9.054 Bewerber ohne Ausbildungsplatz, 353 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig waren 8.223 betriebliche Ausbildungsstellen noch unbesetzt.

Gemeinsam mit der Wirtschaft sollen Wege gefunden werden, um mehr auszubilden

Der Senat will nun gemeinsam mit der Wirtschaft besprechen, wie die Unternehmen mehr ausbilden können. Die Berufsorientierung in den Schulen soll verbessert, Werbung für benötigte Berufe etwa im Handwerk und für den Klimaschutz intensiviert, die Qualität der Ausbildung kontrolliert werden.

Dass die Jugendlichen nicht genügend qualifiziert aus Berlins Schulen kommen, diese Geschichte möchte Wirtschaftssenatorin Giffey nicht mehr gelten lassen. Der Anteil der Jugendlichen ohne Abschluss sei auf 6,7 Prozent gesunken und habe damit fast den Bundesdurchschnitt erreicht.

DGB sieht die Chancen für Ausbildungsbündnis skeptisch

Der Deutsche Gewerkschaftsbund zeigte sich skeptisch gegenüber dem Bündnis. „Der leichte Anstieg der Zahl offener Ausbildungsstellen reicht nicht, um wenigstens das Niveau vor der Pandemie zu erreichen“, kritisierte Nele Techen, stellvertretende Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg. Statt unverbindlicher Absichtserklärungen solle der Senat „wirkungsvolle Maßnahmen für mehr und bessere Ausbildung“ ergreifen. „Mit der Ausbildungsumlage hätten wir ein gutes Instrument“, sagte Techen. Sie bedauerte aber, dass der neue Senat die Umlage erst 2025 einführen wolle. „Die bisherige Entwicklung am Ausbildungsmarkt und die Erfahrungen aus vorangegangenen Ausbildungsoffensiven dämpfen meine Erwartungen, dass die Situation in eineinhalb Jahren eine deutlich bessere ist“, sagte Techen.

Arbeitssenatorin Kiziltepe versprach, dass das Land weiter schulische Ausbildungen als Alternative anbieten werde. Die Zahl der außerbetrieblichen Ausbildungsplätze steige, sagte Kiziltepe. Zuletzt gab es ebenso viele schulische wie betriebliche Plätze: „Wir werden auch weiter Jugendliche auffangen über schulische Ausbildungen.“