Loveparade 2023 in Berlin "Rave the Planet" droht Absage: Das ist der Grund

Berlin. Der Nachfolgeveranstaltung der Berliner Loveparade, "Rave the planet", am kommenden Samstag droht die Absage. Wie die Veranstalter am Montag mitteilten, hat der Malteser-Sanitätsdienst seine Unterstützung zurückgezogen. Erwartet wurden 300.000 Teilnehmerinnen und Telnehmer.

Geplant war ein Umzug zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule mit 25 Musikwagen. Die Veranstalter gehen nun von einem möglichen Euro-Verlust in siebenstelliger Höhe aus.

Loveparade 2023 in Berlin auf der Kippe: Veranstalter bereit zur Klage

Von sich aus werde man den Umzug nicht absagen. Man stehe unter anderem mit den Berliner Senatsverwaltungen in Verhandlungen. Gegebenenfalls sei man allerdings bereit, für die Umsetzung von "Rave the Planet" vor das Verwaltungsgericht zu ziehen.