Schwarz-Rot streicht grüne Ziele aus Mobilitätsgesetz

Berlin. Nach dem Streit um die Revision der Radwegeplanung in den Bezirken folgt am Dienstag ein weiterer Schritt der neuen Koalition aus SPD und CDU, um die Weichen in der Berliner Verkehrspolitik neu zu stellen. Der Senat will das letzte Kapitel des von rot-grün-rot auf den Weg gebrachten Mobilitätsgesetzes auf den Weg bringen. Es widmet sich dem Wirtschaftsverkehr. Das Kapitel hatte den Senat aus SPD, Grünen und Linken bereits passiert und sollte ans Abgeordnetenhaus zur parlamentarischen Beratung gehen, ehe es von der neuen Landesregierung in einer ihrer ersten Amtshandlungen angehalten wurde.

Die Neufassung des Gesetzentwurfs, der der Morgenpost vorliegt, zeigt nun erhebliche Änderungen, die die Verkehrsverwaltung unter der CDU-Senatorin Manja Schreiner an den Formulierungen aus den Zeiten ihrer Vorgängerin Bettina Jarasch (Grüne) vorgenommen hat.

Keine Regeln E-Roller, Parkraumbewirtschaftung und Sharing-Angebote

So ist der gesamte Abschnitt, der sich mit Formen neuer Mobilität befasste, verschwunden. Darin ging es nicht nur um Regeln für E-Roller oder Sharing-Angebote im Stadtverkehr, sondern auch um Themen wie Parkraummanagement, eine Neuverteilung der Verkehrsflächen oder ein Stadtzentrum ohne Verbrennermotoren. Diese Regulierungsmöglichkeiten galten bisher als eine Voraussetzung, um auch den notwendigen Wirtschaftsverkehr flüssiger und effizienter zu machen.

Gestrichen haben Schreiners Leute auch verkehrspolitische Grundsatzaussagen aus grüner Feder. So fiel die Zielbeschreibung, den Anteil des motorisierten Individualverkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen „konsequent reduzieren“ zu wollen um den begrenzten öffentlichen Raum stadtverträglicher und effektiver zu nutzen.

Markenzeichen für besonders emissionsarme Lieferanten wird nicht mehr angestrebt

Weggefallen ist ebenso der Passus, wonach verkehrsbedingte Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Verkehrsvermeidung oder die Verlagerung auf den so genannten Umweltverbund, also Fuß-, Rad- und öffentlichen Personennahverkehr, sowie durch weniger Emissionen zu reduzieren sind. Auch der Auftrag an die Verkehrsverwaltung, die Leistungsfähigkeit der verschiedenen Verkehrssysteme anhand der beförderten Personen zu ermitteln, ist nicht mehr Teil des verschlankten Gesetzesentwurfs, über den das Abgeordnetenhaus dann nach der Sommerpause beraten wird.

Und auch das Vorhaben, dass die Senatsverwaltung für Verkehr und die für Wirtschaft ein Markenzeichen für besonders emissionsarme Lieferfahrzeuge oder Lieferprozesse entwickeln, um besonders umweltschonende Anbieter ins Schaufenster zu stellen, hat es nicht ins Papier des schwarz-roten Senats geschafft. Verzichtet wird auch auf die Vorgabe, in Gebieten mit hohem Parkdruck die Parkraumbewirtschaftung auszuweiten und diese Zonen auch konsequent zu überwachen.

Ziel: Güterverkehrsoll auf klima-, umwelt- und stadtverträglichere Verkehrsträger verlagert werden

Gleichwohl bleiben gerade für den eigentlichen Wirtschaftsverkehr wesentliche Passagen des Gesetzesentwurfs bestehen. So sieht auch der von der CDU-Politikerin Schreiner in den Senat gebrachte Text weiterhin vor, emissionsarme Lieferfahrzeuge einzusetzen, Touren möglichst in den Randzeiten des Tages und möglichst emissionsarm sowie gebündelt zu fahren. Es sollte weniger „atomisierte Sendungen“ geben, die Lieferdienste durch die Stadt fahren.

Das Ziel, Güterverkehr nach Möglichkeit auf klima-, umwelt- und stadtverträglichere Verkehrsträger zu verlagern, bleibt bestehen. Der Nahverkehr, sollte durch emissionsfreie Fahrzeuge oder Lastenräder erfolgen, heißt es in der neuen wie in der alten Variante von Rot-Grün-Rot. Eine Verlagerung des Wirtschaftsverkehrs führe zu einer Entlastung des Straßenraums und zu einer Reduktion verkehrsbedingter Emissionen, Klimafolgen und Gefährdungen. „Gleichzeitig hat eine Verlagerung vom motorisierten Individualverkehrs mehr Platz für den Umweltverbund zur Folge“, schreiben die Beamten aus der Verkehrsverwaltung.

Ladezonen bekommen auch unter Schwarz-Rot Vorrang vor Parkplätzen

Um besondere Zonen für den Liefer- und Ladeverkehr einzurichten, soll binnen zwei Jahren in der Verkehrsverwaltung ein Leitfaden entstehen. Ladezonen für Lastwagen bis 7,5 Tonnen sollen Vorrang erhalten vor Parkplätzen. Zudem soll die Verwaltung ein Routennetz für die großen Lastwagen festlegen. Alle möglichen Verkehrsdaten sollen gesammelt und auf einer offenen Plattform für alle, die Innovationen planen, zugänglich gemacht werden.

Das Mobilitätsgesetz war nach langen Debatten eines der zentralen Projekte der Vorgänger-Koalition aus SPD, Grünen und Linken. Der erste Teil, der einen Ausbau der Rad-Infrastruktur vorschreibt, trat 2018 in Kraft. Es folgten Kapitel zum Fußverkehr und zum öffentlichen Personennahverkehr. Das Kapitel zum Wirtschaftsverkehr soll das letzte sein. Unklar ist, ob die neue Koalition auch die bereits vom Parlament beschlossenen Teile des Mobilitätsgesetzes ändern wird.