Berliner Tech-Hersteller führt 35-Stunden-Woche ein

Berlin. Die Liste der offenen Stellen ist lang: Vom Werkstudent für Datenanalyse bis zur Planerin für Büroeinrichtung reicht das Spektrum der 71 Fachkräfte, die der Halbleiterhersteller ASML allein für seine Berliner Niederlassung sucht. So wundert es wenig, dass die Geschäftsführung ihre gefragten Mitarbeiter gut behandelt. Weil in dem früheren Neuköllner Traditionsunternehmen Berliner Glas aber auch die Gewerkschaft IG Metall viele Beschäftigte organisiert sind, konnten beide Seiten jetzt einen Haustarifvertrag abschließen, den sowohl Unternehmen als auch Gewerkschaft als beispielgebend für die Technologie-Branche loben.

Die ehemalige Berliner Glas im Britzer Industriegebiet an der Waldkraiburger Straße ist seit der Übernahme 2020 für den niederländischen ASML-Konzern ein wichtiger Standort für Forschung und Entwicklung sowie für die Produktion von Schlüsselkomponenten der Lithografiemaschinen, die ihrerseits für die Herstellung von elektronischen Bauelementen, Schaltungen und Sensoren benötigt werden. Derzeit arbeiten bei ASML in Berlin mehr als 1650 Menschen. Sie kommen aus unterschiedlichen Bereichen wie Physik, Elektrotechnik, Mathematik, Chemie, Mechatronik, Optik, Maschinenbau, Informatik und Softwaretechnik.

Flexibler Tarifvertrag mit guten Konditionen macht sich ASML für Fachkräfte attraktiv

„Wir sind weiterhin auf Wachstumskurs und suchen neue Kolleginnen und Kollegen, insbesondere in der Entwicklung und der Produktion, aber auch in unterstützenden Bereichen wie Finanzen, Personal und IT. Durch den neuen Haustarifvertrag sind wir in der Lage, sehr gute Konditionen anzubieten“, sagte Thomas Polzer, Geschäftsführer von ASML in Berlin.

Für die IG Metall ist der neue Vertrag ebenfalls ein Meilenstein. ASML Berlin sei für die Halbleiterbranche enorm wichtig, sagte Berlins IG-Metall-Chef Jan Otto. Es gehe um Grundlagen der Tech-Industrie. Hier entscheide sich, was in der Branche passiere. „Dass wir hier einen so guten Tarifvertrag erreichen konnten, hat große Strahlkraft über Berlin hinaus“, ist Otto überzeugt. Der Abschluss habe sogar „das Potenzial, branchenübergreifend auf die Digitalwirtschaft zu wirken“, so der erste Bevollmächtigter der Gewerkschaft in der Hauptstadt. Bisher sind die Gewerkschaften in den meisten Firmen schwach vertreten.

IG Metall sieht den Mythos widerlegt, dass sich Akademiker nicht organisieren lassen

Für die IG Metall sind solche Abschlüsse wichtig, weil sie über die klassischen Industrie-Arbeiter eine neue Klientel an die Gewerkschaft bindet. „In der IG Metall organisieren sich immer mehr Angestellte und Akademiker:innen. Diese Entwicklung spielt auch hier eine große Rolle“, sagte Otto. 2021 hatten sich das Unternehmen und die ASML geeinigt, dass sie wegen der Branchenzugehörigkeit Tarifpartner werden. Aus Sicht der Gewerkschafter ist mit dem ASML-Abschluss „der Mythos widerlegt, dass sich Angestellte, Entwickler:innen und Ingenieure sowie Ingenieurinnen schlechter organisieren lassen als Produktionsbeschäftigte“, sagte Otto. Bei ASML hätten alle zusammengestanden.

In den boomenden Tech-Betrieben lohnt sich das auch für die Beschäftigten. Der Tarifvertrag liege „in Teilen über dem Niveau der Metall- und Elektrobranche und wir gehen von einer konstituierenden Wirkung für die Branche aus“, sagte Otto. Im Gegenzug kamen die Gewerkschafter dem Unternehmen entgegen. Das sei ein wichtiges Resultat für eine Industriepolitik in Berlin, die IG-Metaller und andere Gewerkschafter schon lange unterstützen.

Unternehmen ist sicher: Der Tarifvertrag hilft dabei, in Berlin weiter zu wachsen

„Wir haben bei der Ausgestaltung der Konditionen und Arbeitsbedingungen unsere unternehmensspezifischen Besonderheiten berücksichtigt und uns gleichzeitig an den konkreten Bedürfnissen unserer Beschäftigten orientiert“, sagte Regina Draheim-Krieg, Personalleiterin und Verhandlungsführerin bei ASML in Berlin. Man habe ein „attraktives Paket für unsere bestehenden und zukünftigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“ geschnürt. „Dieses wird uns helfen, unser weiteres Wachstum zu realisieren“, so die Personalchefin.

Arbeitszeit sinkt stufenweise über zwei Jahre auf 35 Stunden pro Woche

Mitarbeiter würden mit dem neuen Tarif höher eingruppiert, es gibt eine neue Vergütungsstruktur, Möglichkeiten für flexible Arbeitszeiten. Zudem wird stufenweise über die nächsten zwei Jahre die 35-Stunden-Woche eingeführt. „Das ist schneller, als wir es in anderen Tarifverträgen häufig realisieren konnten. Darüber hinaus wird es den Beschäftigten ermöglicht, ihre Arbeitszeit einvernehmlich zu erhöhen, aber vor allem auch, sie bei Bedarf kurzfristig wieder abzusenken. Das ist Flexibilität – aber im Sinne der Arbeitnehmer:innen“, erklärte Philipp Singer, Gewerkschaftssekretär der Berliner IG Metall.