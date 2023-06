Deutschlands größtes jüdisches Zentrum in Berlin eingeweiht

Der erste jüdischer Campus in Berlin seit dem Zweiten Weltkrieg weckt hohe Erwartungen in der ganzen Welt – und auch viel Vorfreude.

Berlin. Nach vier Jahren Bauzeit ist in Berlin die größte jüdische Institution für Bildung, Kultur und Sport seit der Schoah eingeweiht worden – eines der größten jüdischen Zentren Europas. Der Pears Jüdischer Campus (PJC) in Wilmersdorf bietet auf 8000 Quadratmetern Platz für Kita und Schulräume, Kunstateliers und einen Musikraum. Auch sind ein Kino mit etwa 100 Sitzplätzen, eine 600 Quadratmeter große Sport- und Veranstaltungshalle und ein koscheres Deli integriert. Auch Nicht-Juden sollen sich beteiligen.

Dass dem neuen Campus eine herausragende Bedeutung zugemessen wird, davon zeugten schon die mehr als 35 schwarzen Limousinen, die sich in der schmalen Westfälischen Straße aufreihten – die Autos von Gästen der Einweihungszeremonie. Und auch die Gästeliste, aus der der Gemeinderabbiner der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Yehuda Teichtal, einige Namen vorlas, deutete an, dass die Eröffnung des Campus als ein historisches Ereignis wahrgenommen wurde.

Allein elf Rabbiner aus der ganzen Welt sind angereist

Der Oberrabbiner in Israel, Jitzchak Josef, und der Präsident des Zentralrates der Juden, Josef Schuster, reisten an, auch der israelische Botschafter Ron Prosor war anwesend, aber ebenso Präsidiumsmitglieder des Bundestags, ein eine Reihe von Staatsministern, der Regierende Bürgermeister, fast der gesamte Senat und die Polizeipräsidentin. Darüber hinaus waren viele Menschen da, die weite Strecken auf sich genommen hatten, um der Zeremonie beizuwohnen – darunter elf Rabbiner aus der ganzen Welt.

Jüdische Musik und viel glänzendes Konfetti

Das neue Haus soll jüdisches Leben sichtbar machen, es soll vielseitig sein, Fröhlichkeit und Offenheit widerspiegeln. Bei der Einweihungszeremonie, die mit einem Straßenfest für alle Bürger endete, tanzte Rabbiner Teichtal auf der Bühne, Avraham Fried, „King of Jewish Music“ gab mit einem Orchester ein lautes und fröhlich klingendes Konzert. Das rote Band wurden von zwölf für das Haus treibenden Kräften mit zwölf goldenen Scheren zerschnitten, darunter auch von Schauspielerin Iris Berben, die im Kuratorium der Stiftung Jüdischer Campus sitzt. Begleitet wurde der Moment der Eröffnung von viel glänzendem Konfetti.

Josef Schuster, der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, und die Schauspielerin Iris Berben waren auch als Kuratoriumsmitglieder der Stiftung Jüdischer Campus auf der Feier vertreten.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Das Haus solle ein Leuchtturm sein des Lichtes und der Toleranz, sagte Rabbiner Yehuda Teichtal. Es läute eine Zeitenwende für jüdisches Leben in Deutschland ein. „Nur Miteinander können wir Zukunft gestalten.“ Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sagte, das Haus sei „ein Glück, ein Geschenk“, es stehe für friedliches Zusammenleben unterschiedlicher Glaubensrichtungen. Es sei ein großer Vertrauensbeweis in Toleranz und Offenheit der Stadt, verpflichte aber auch,, jüdisches Leben zu sichern. Wegner gab ein Versprechen ab: „Wir werden niemals zulassen, dass Antisemitismus jemals wieder in Berlin Fuß fassen kann.“

„Jetzt beginnt eine neue Ära“, sagt ein junger Texaner

Blogger Shloime Zionce aus Texas, USA, ist eigens wegen der Einweihungsfeier erstmals nach Deutschland gekommen.

Foto: Birgit Lotze / BM

Viele Redner machten deutlich, dass sie dem Haus als einem Ort des Austauschs, der Verständigung, der Toleranz und der Vielfalt Bedeutung zumessen. Was dieser Campus für Juden bedeutet, macht die Anwesenheit eines jungen Juden aus Texas klar, der noch nie in Deutschland war und eigens für das Eröffnungsereignis angereist war, weil er als Blogger darüber und über das „Wiederaufleben jüdischen Lebens in Deutschland“ auf Youtube berichten wollte. „Wir haben ein kompliziertes Verhältnis und das hier ist der Weg heraus.“ Er selbst habe seine Vorfahren, seine Urgroßeltern, in Auschwitz verloren. Sein Misstrauen sei groß gewesen. Doch jetzt beginne eine neue Ära. „Wir sind wieder hier. Und wir tauschen uns zusammen aus.“

Ein offenes Haus für alle Menschen

Der othodoxe Pears Jüdischer Campus wird als Plattform für Bildung und Freizeit dienen. Hier sollen Seminare und Workshops für die Öffentlichkeit angeboten werden, nicht nur für Gemeindemitglieder. Der Gemeinderabbiner Yehuda Teichtal: „Wir sind ein offenes Haus. Alle Menschen sind bei uns willkommen – Juden, Christen, Muslime, Menschen ohne religiösen Hintergrund.“

Namensgeber des für 40 Millionen Euro errichteten Pears Jüdischer Campus ist der Hauptsponsor, die britische Pears Stiftung. Geldgeber sind aber auch der Bund, das Land Berlin und andere. Träger ist eine Stiftung. Im Kuratorium sitzen unter anderem Zentralrats-Präsident Schuster, die Schauspielerin Iris Berben und der ehemalige Bild-Chefredakteur Kai Diekmann.