Kommt gebürtig aus Wien, lebt jetzt in Schöneberg und schaut gerne im grünen Park am Gleisdreieck vorbei, wenn es die Zeit erlaubt: Nikodemus Berger, Küchenchef des vegetarischen Sterne-Restaurants „Bonvivant“.

Was Chefkoch Nikodemus Berger in Berliner Parks sammelt – und was er über Ausraster in der Spitzengastronomie und Klima-Kleber denkt.