SPD-Landeschef Saleh möchte im Revier der Grünen wildern

Berlin. Der SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Raed Saleh will im angestammten Revier der Grünen wildern und seine Partei in Land und Bund stärker auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit ausrichten. „Es ist erforderlich, dass sich die SPD dieser Jahrhundertaufgabe offensiv stellt“, sagte Saleh der Berliner Morgenpost gerade rechtzeitig vor der Fraktionsklausur der Berliner Grünen an diesem Wochenende, wo ebenfalls Konzepte zum Klimaschutz eine wesentliche Rolle spielen werden.

Aber die SPD will dem früheren Koalitionspartner das Thema nicht alleine überlassen. Der Kampf gegen die Erderwärmung und die Anpassung an die Klimakrise seien die wichtigsten sozialen Fragen der Zukunft, sagte Saleh nicht nur mit dem Blick auf weltweite Fluchtbewegungen, die durch Dürren und Naturkatastrophen befördert werden.

„Die Rettung des Planeten muss für die SPD immer Priorität haben“, sagt Raed Saleh

Die „Rettung des Planeten“ müsse für die SPD immer Priorität haben, umschreibt Saleh den Strategiewechsel: „Wer das nicht in Angriff nimmt, versündigt sich an nachfolgenden Generationen“, so der Sozialdemokrat, der einräumt, an diesem Punkt dazugelernt zu haben und auch von seiner Familie beeinflusst worden zu sein. Inzwischen ist er persönlich gegen den Weiterbau der A 100.

Berlin habe die Aufgabe, mit wirksamem Klimaschutz und einer Wärmewende Vorbild für andere Metropolen zu sein. Die SPD ist nach seiner Überzeugung die einzige politische Kraft in der Lage, Klimaschutz und Nachhaltigkeit auch sozial zu bearbeiten.

Die Grünen hätten die Kosten des Klimaschutzes immer nur sozialisiert, so die Kritik

„Die Grünen haben diese Fragen nicht ausreichend oder falsch beantwortet“, findet der SPD-Politiker, der gemeinsam mit Franziska Giffey den Landesverband führt. Auch die Wirtschaftssenatorin versäumt es in letzter Zeit nie, in ihren Reden die Bedeutung des Klimaschutzes und des nachhaltigen Wirtschaftens hervorzuheben.

Vor allem seien die Versuche der Grünen falsch, die Kosten des Klimaschutzes zu sozialisieren. Mieter sollten für energetische Sanierung ihrer Wohngebäude zahlen, der Staat und damit die Steuerzahler Klimaschutz-Investitionen übernehmen. Stattdessen möchte Saleh die Unternehmen über einen „Klima-Soli“ und das Kapital stärker heranziehen und so eine „dritte Finanzierungssäule“ für den Klimaschutz aufbauen. „Die Menschen sind bereit, einen Beitrag zu leisten, aber es muss gerecht zugehen“, findet Saleh. Sollten „die Reichen nicht zur Kasse gebeten werden“, gebe es Probleme, die nötige Akzeptanz für den Klimaschutz in der Bevölkerung zu erreichen.

Schwarz-Rote-Koalition will Vergesellschaftung in der Daseinsvorsorge ermöglichen

Mit ihrem geplanten „Vergesellschaftungsrahmengesetz“ will die CDU/SPD-Koalition es ermöglichen, nicht nur Wohnungskonzerne, sondern auch Unternehmen der Daseinsvorsorge wie Energieversorger in öffentliche Hand zu überführen. So ließen sich zumindest Gewinne begrenzen und Überschüsse für weitere Klimaschutzinvestitionen gewinnen, die eben nicht vom Bürger oder Steuerzahler kämen. „Wir müssen die Lasten gerecht aufteilen“, sagte Saleh. Der „erhobene Zeigefinger“ der Grünen reiche nicht aus.

Für den nächsten SPD-Landesparteitag im September bereiten Salehs Leute einen Leitantrag zum Klimaschutz vor, der aus den Ideen eine Beschlusslage machen will. Auch beim Bundesparteitag im Dezember will Saleh erstmals als Delegierter für den Kurswechsel der Partei werben.