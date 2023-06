Radwegestopp: SPD-Chef Raed Saleh kritisiert CDU scharf

Berlin. Der SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Raed Saleh hat sich in den Streit um den von der CDU-Verkehrssenatorin Manja Schreiner verhängten Stopp der meisten Radweg-Projekte eingeschaltet und scharfe Kritik am Koalitionspartner geübt. „Über das Kommunikationsdesaster des Senats der vergangenen Tage zum Radverkehr in Berlin kann man nur den Kopf schütteln“, sagte Saleh am Freitag der Morgenpost.

Er bedauerte, dass der Eindruck entstanden sei, die Koalition aus CDU und SPD wolle keine neuen Radspuren auf Berlins Straßen: „ Wir wollen und werden nämlich mehr und sichere Radwege in Berlin bauen und diese Prozesse beschleunigen“, versprach der Sozialdemokrat. Dazu sei man in der Koalition verabredet und werde priorisieren, welche der über 50 Projekte schon in den nächsten drei Jahren fertiggestellt werden könnten. „Es muss Schluss sein mit der Ankündigungspolitik der vergangenen Jahre, als von den bereitgestellten Geldern nicht einmal 50 Prozent verbaut wurden“, sagte Saleh an die Adresse der Grünen, die vor dem Start von Schwarz-Rot sechs Jahre lang das Verkehrsressort geführt hatten.

Raed Saleh: „Das Mobilitätsgesetz gilt weiter“

Allerdings machte der SPD-Fraktionschef auch klar, dass eine Änderung der Radverkehrspolitik nur über den Koalitionspartner laufen könne: „Das Mobilitätsgesetz gilt weiter und wird lediglich unter den Aspekten der Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Anpassung an örtliche Gegebenheiten überprüft“, betonte Saleh: „Von einem Stopp der Radverkehrsplanung und des Radverkehrsbaus kann keine Rede sein.“ Im Mobilitätsgesetz der alten Koalition aus SPD, Grünen und Linken ist vorgeschrieben, dass auf allen Hauptstraßen Radspuren eingerichtet werden.

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte sich ebenfalls zum Thema Radwege zu Wort gemeldet, die Wogen aber nicht glätten können. Das ganze Thema werde „zu Unrecht aufgebauscht“, hatte Wegner dem Magazin Spiegel gesagt. Dabei verwies er zunächst auf die Ziele der Koalition, die mehr Radwege bauen wolle als die letzte rot-grün-rote Landesregierung. Schließlich unterstellte aber auch Wegner den planenden Bezirken Willkür: „Was ich nicht will, sind Radwege, mit denen man Autos mutwillig ausbremst.“