Streit: Bänke an der Friedrichstraße müssen Autos weichen

Berlin. Da Ende nächster Woche die Friedrichstraße wieder für Autos geöffnet wird, muss die komplette Möblierung abgebaut werden. Jetzt bahnt sich Streit an, was damit geschehen soll.

Verkehrsstadträtin Almut Neumann (Grüne) beabsichtigt, das Stadtmobiliar im Bezirk Mitte zu verteilen, mehrere Quartiere und Stadtplätze sollen profitieren. Die CDU will, dass die Sitzgelegenheiten und Pflanzenkübel nicht länger Autos ausbremsen, sondern weg von der Straße sind. Nach Morgenpost-Anfrage hieß es aus der Verkehrsverwaltung, der Bezirk Mitte sei gebeten worden, kurzfristig Alternativstandorte zu benennen. Für nicht alle gibt es allerdings direkt Verwendung.

CDU will Möbel auf Schulhöfe stellen

„Die Stadtmöbel – wieso nicht für schönere Schulhöfe und Kitaflächen nutzen?“ Diese Perspektive stellte jetzt die CDU, die auch den Posten des Schulstadtrats in Mitte besetzt, mit einer kleinen Anfrage in den Raum. Die grüne Verkehrsstadträtin wolle mit dem Mobiliar Verkehrssperren kenntlich machen, das sehe die CDU kritisch.

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion in Mitte, Sebastian Pieper, bezeichnete Neumanns Entscheidung als „erneuten Schnellschuss“ und gegen die Interessen des Bezirks. „Statt umfassend zu prüfen, welche sinnvollen Möglichkeiten für die laut Medienberichten 156.000 Euro teuren Möbel bestehen, wird wieder nur an die Verwendung als Verkehrshindernis gedacht.“

Bislang hätten die Stadtmöbel auf der gesperrten Friedrichstraße „eher vergeblich“ für Flair und Aufenthaltsqualität gesorgt, findet Piper. „Aus unserer Sicht wären diese Stadtmöbel wesentlich geeigneter, unsere Schulhöfe und Kitafreiflächen attraktiver zu gestalten. Die Kinder und Jugendlichen hätten somit die Chance, durch das Bepflanzen und die Pflege der Objekte unter anderem das Übernehmen von Verantwortung zu erlernen.“

Möbel sind für Verkehrsberuhigung verplant

Von Anfang Juli an sollen die 91 kombinierbaren Einzelelemente aus der Friedrichstraße – davon sind 41 bepflanzbar – für neue Aufenthaltsqualität an anderen öffentlichen Plätzen in Berlin-Mitte sorgen. Sie sollen vor allem im Rahmen von Kieblock-Initiativen eingesetzt werden. Die Verkehrsstadträtin nannte zum Beispiel die Genter Straße südlich der Limburger Straße in Wedding. Dieses Quartier soll im Rahmen einer Kiezblock-Maßnahme verkehrsberuhigt werden.

Im Bellermann-Kiez, dort gibt es bereits einen Kiezblock, soll ein Teil der Eulerstraße in einen Quartiersplatz verwandelt werden – mit Parklets und begrünten Sitzgelegenheiten aus der Friedrichstraße. Auch am Nordufer beim Pekinger Platz sollen Friedrichstraßen-Möbel aufgestellt werden.

Langer Streit um Friedrichstraße

Das Projekt Friedrichstraße, das Aussperren von Autos auf dem Abschnitt zwischen Französischer und Leipziger Straße, hat fast drei Jahre lang für Meinungsverschiedenheiten gesorgt. Vor allem Geschäftsleute aus benachbarten Straßen wehrten sich dagegen. Die neue Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) hatte das Projekt ihrer grünen Vorgängerin vorerst gestoppt und will einen Dialog mit Anliegern, Interessengruppen und Geschäftsleuten einleiten, um dann ein Gesamtkonzept für die Berliner Mitte vorzulegen.

