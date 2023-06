Deutschlands teuerste Mietwohnung steht in Berlin-Mitte

Berlin. Im druckfrischen Berliner Mietspiegel 2023 wird die amtlich ermittelte Durchschnittsmiete mit 7,16 Euro pro Quadratmeter und Monat ausgewiesen. Wer eine neue Wohnung sucht, wird bereits mit Angebotsmieten konfrontiert, die zuletzt bei durchschnittlich 11,50 Euro lagen. Doch dass es noch deutlich teurer geht, zeigt eine aktuelle Auswertung des Immobilienportals ImmoScout24 zu den zehn teuersten Mietwohnungen Deutschlands.

Sieben der zehn teuersten Mietwohnungen befinden sich demnach in der Bundeshauptstadt, München ist bei den zehn teuersten Mietwohnungen dagegen nicht vertreten. „Die Kaltmieten der zehn teuersten Wohnungen liegen zwischen 11.500 und 19.500 Euro pro Monat und kosten damit so viel wie ein Luxus-Wochenende in Dubai“, so die ImmoScout24-Analysten in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung.

Der Hochglanz-Küchenblock in der der teuersten Mietwohnung.

Foto: Immoscout

720 Quadratmeter im Zitronen-Design

An der Spitze steht demnach ein Design-Penthouse in Berlin-Mitte mit 720 Quadratmetern Wohnfläche, das für 19.500 Euro im Monat im Angebot ist. Damit ist die Wohnung etwa fünfmal so groß wie das durchschnittliche Einfamilienhaus. Die Kaltmiete für das Luxusappartement an der Jägerstraße mit sieben Schlafzimmern, vier Bädern, großzügiger Dachterrasse mit Blick über die Innenstadt und vier Stellplätzen in der Garage beträgt 27,08 Euro je Quadratmeter und Monat. Die Ausstattung ist allerdings Geschmackssache: die quietschgelbe Hochglanzküche und ebenso gefärbte Wand- und Bodenelemente, die sich durch die gesamte Wohnung ziehen, muss man mögen.

Terrasse mit Weitblick im 5. Obergeschoss.

Foto: Immoscout

360-Grad-Panoramablick inklusive

Auch die zweitteuerste Wohnung befindet sich in Berlin-Mitte, ist aber in der Ausstattung deutlich konservativer gehalten. Für eine Kaltmiete von 17.000 Euro im Monat werden ein schneeweißes sogenanntes „Masterbad“, bodentiefe Fenster und eine Terrasse mit Panoramablick geboten. verteilt auf 706 Quadratmeter Wohnfläche finden sich vier Schlafzimmer und drei Bäder.

Für 17.000 Euro monatlich zu haben: Die Mietwohnung mit 706 Quadratmetern in Berlin-Mitte.

Foto: Immoscout

Die teuersten Berliner Mietwohnungen verfügen alle über mehrere Schlaf- und Badezimmer sowie mindestens eine großzügige Dachterrasse mit Blick über die Hauptstadt. Neben Berlin landen Wohnungen in Düsseldorf und Frankfurt am Main mit Angebotsmieten von rund 12.000 und 13.000 Euro in der Top-10 der teuersten Mietwohnungen.

Monatsmiete beträgt sechsfache des durchschnittlichen Nettogehalts

„Die monatliche Miete beträgt damit das sechsfache des durchschnittlichen Nettogehalts in Deutschland, das bei 2.165 Euro im Monat liegt“, so die Analysten. Und hier die Top-10 der aktuell teuersten Mietwohnungen in Deutschland:

1.Berlin, 19.500 Euro im Monat

2. Berlin, 17.000 Euro im Monat

3. Berlin, 15.000 Euro im Monat

4. Düsseldorf, 13.455 Euro im Monat

5. Berlin, 12.000 Euro im Monat

6. Berlin, 12.000 Euro im Monat

7. Berlin, 12.000 Euro im Monat

8. Frankfurt am Main, 12.000 Euro im Monat,

9. Düsseldorf 11.730 Euro im Monat

10. Berlin, 11.500 Euro im Monat.

Für die Analyse der teuersten Mietwohnungen Deutschlands wurden nach Angaben des Unternehmens alle Angebote für Mietwohnungen in Deutschland, die am 20. Juni 2023 auf der Online-Plattform von ImmoScout24 (immobilienscout24.de) inseriert sind, berücksichtigt. Die Auswertung dieser Inserate erfolgte nach den in den Inseraten angegebenen Kaltmieten pro Monat.