Berliner Bezirke schlagen Alarm und drohen mit drastischem Schritt

Ohne ausreichend finanzielle Mittel drohen Schließungen von Bürgerämtern, schreiben die zwölf Bezirksbürgermeister in einem Brief an den Regierenden Bürgermeister.

Berlin. Die Bürgermeister aller zwölf Bezirke haben einen Alarmbrief an den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner und Finanzsenator Stefan Evers (beide CDU) geschrieben und vor Einsparungen bei der Finanzierung der Bezirksämter gewarnt. Die bislang für den kommenden Doppelhaushalt vorgesehenen Mittel reichten noch nicht einmal aus. um das bestehende Angebot aufrecht zu erhalten, heißt es in dem Schreiben.

„Wir als Bezirke wollen eine funktionierende Stadt und wollen unseren Beitrag dazu leisten“, heißt es in dem Schreiben des Neuköllner Bezirksbürgermeisters Martin Hikel (SPD), das alle elf Kolleginnen und Kollegen Hikels unterzeichnet haben. „Unter den aktuellen Voraussetzungen wird das nicht möglich sein.“

Bezirke: Innerhalb von 14 Tagen ein Bürgeramtstermin zu erhalten, ist illusorisch

Die Bezirke beklagen, dass sich die geplante Finanzierung der kommenden beiden Jahre an den Budgets des vergangenen Jahres orientiert. Doch 2022 herrschte ein halbes Jahr lang eine vorläufige Haushaltswirtschaft, die zu erheblichen Minderausgaben geführt habe. So konnten im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres keine Stellen besetzt oder außerplanmäßige Ausgaben getätigt werden.

Allein in diesem Jahr - und erst recht in den kommenden Jahren - würden die Pflichtausgaben nach Angaben der Bezirke deutlich höher ausfallen. „Mit den aktuellen Zuweisungen für die Regelaufgaben der Bezirke wird allerdings nicht einmal Stabilität möglich sein“, schreiben die zwölf Bürgermeister. „Im Gegenteil, die aktuelle Zuweisung macht es notwendig, großflächig zu sparen. Sämtliche und berechtigte Ansprüche an eine funktionierende Stadt werden dadurch ausgehöhlt.“ Das von der Koalition ausgerufene Ziel, Termine in den Bürgerämtern innerhalb von 14 Tagen zu erreichen oder die geplante Verwaltungsreform seien so nicht zu erreichen.

"Ich kann ja nicht einfach Hartz IV nicht auszahlen"

Da die Bezirkshaushalte zu 80 Prozent aus nicht steuerbaren, rechtlich vorgegebenen Ausgaben bestünden, bliebe den Bezirken nichts anderes übrig, als beim Personal, in der Bildung und im Sozialbereich zu sparen. „Wenn sich nichts ändert, müssen wir ganze Einrichtungen schließen“, sagte Mittes Bezirksbürgermeisterin Stephanie Remmlinger (Grüne) am Donnerstag nach einem Gespräch mit Finanzsenator Evers im Rat der Bürgermeister. Es sei immer gute Tradition gewesen, darüber zu sprechen, was die Bezirke leisten könnten und was nicht. „Ich kann ja nicht einfach Hartz IV nicht auszahlen“, sagte Remmlinger.

Weitere Sparrunden würden bedeuten, dass spätestens in zwei Jahren alle Bezirke Sanierungsfälle seien und vor der Zahlungsunfähigkeit stünden, ergänzte Der Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, Oliver Igel.

Evers habe Verständnis gezeigt, hieß es nach dem Treffen, aber auch auf die schwierige Finanzlage des Landes hingewiesen. Evers habe sich zu einem weiteren Treffen bereit erklärt. Ob er allerdings vor der Vorstellung des ersten Haushaltsentwurfs zustande kommt, ist noch nicht geklärt.

Die Bezirke beklagen einen fehlenden Inflationsausgleich

Zusätzlich beschweren sich die Bezirke über einen fehlenden Inflationsausgleich. Während die Pläne des Finanzsenators einen Ausgleich in Höhe von zwei Prozent vorsehen, lägen die tatsächlichen Preissteigerungen bei zehn Prozent. Das würde die Leistungsfähigkeit der Bezirke zusätzlich schwächen.

Sollte die Finanzierung nicht deutlich verbessert werden, drohen erhebliche Leistungseinschränkungen, mahnen die Rathauschefs, die der CDU, den Grünen und der SPD angehören. Die Bezirke würden dann auch den Personalbestand auf den Prüfstand stellen. „In diesem Zusammenhang ist auch die Schließung von Bürgerämtern nicht ausgeschlossen.“

Gegenwärtig führt der Senat Verhandlungen über den kommenden Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025. Schon jetzt ist klar, dass es zu erheblichen Einsparungen kommen wird. Einerseits steht wegen der andauernden Krisenlage weniger Geld zur Verfügung, andererseits laufen Bundeshilfen aus, die die Folgen der Corona-Pandemie und der Energiekrise auffangen sollten.

Die Anmeldungen übersteigen den aktuellen Etat um sechs Milliarden Euro

Die Verwaltung und die Bezirke haben aber Mittel beantragt, die bereits den aktuellen Etat um sechs Milliarden Euro überschreiten. Gleichzeitig hat die neue CDU-SPD-Koalition für bestimmte Bereiche erhebliche Mehrausgaben versprochen. So soll es ein 29-Euro-Ticket für alle Berlinerinnen und Berliner geben, was je nach Ausgestaltung zwischen 100 und 300 Millionen Euro pro Jahr kosten würde.

Außerdem soll die öffentliche Infrastruktur gestärkt werden. Gerade erst hat Digitalisierungsstaatssekretärin Martina Klement angekündigt, fünf neue Bürgerämter einrichten zu wollen. Allerdings schaffen es die Bezirke schon jetzt nicht, alle freien Stellen zu besetzen. Zudem verspricht der aktuelle Senat, die Gehälter im öffentlichen Dienst anheben zu wollen. Pro Prozentpunkt würde das eine weitere zusätzliche Belastung in Höhe von 100 Millionen Euro bedeuten.

Angesichts der schwierigen Finanzlage ist kaum vorstellbar, dass alle Wünsche auch tatsächlich in die Tat umgesetzt werden können. Der Senat will einen ersten Haushaltsentwurf am 13. Juli vorstellen.