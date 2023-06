Neuer Prozess zu Silvester: Angeklagter spricht von Versehen

Der 19-jährige Servet S. will die Rakete am Silvesterabend 2022 nicht absichtlich in Richtung der Polizeibeamten geschossen haben.

Berlin. Am Mittwoch blieb der große Wurf für Medienvertreter und Beobachter vor dem Amtsgericht Tiergarten aus. Der Prozess gegen den 19-jährigen Servet S. musste auf den 12. Juli verschoben werden, da der geladene Zeuge – ein Polizist – nicht vor dem Jugendgericht erschienen war. S. wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, am späten Abend des 31. Dezember 2022 auf offener Straße in der Nähe des Alexanderplatzes in Mitte eine Silvesterrakete auf eine Gruppe von Polizeibeamten gefeuert zu haben.

Fast ein halbes Jahr nach den so genannten Silvesterkrawallen, die vor allem in Berlin zum Jahreswechsel 2023 für Diskussionen und Entsetzen gesorgt hatten, ist es dadurch nicht zu einem vielfach erwarteten zweiten Urteil gegenüber einen mutmaßlichen Täter in dem Verbrechenskomplex gekommen.

Angeklagter habe sich schon an Silvester für Versehen entschuldigt

„Jeder Fall aus der Silvesternacht muss einzeln betrachtet, Beweise gesammelt und Zeugen vernommen werden“, erklärt Inga Wahlen, stellvertretende Sprecherin der Berliner Strafgerichte die Schwierigkeit. „Denn so etwas wie ein Gesamtphänomen Silvesterkrawalle wird von den Richtern nicht verhandelt und kann auch gar nicht von ihnen verhandelt werden.“

Wie schwer es dabei im Einzelnen ist, den mutmaßlichen Randalieren ihre Taten nachzuweisen, zeigt auch der Fall S. Der Angeklagte bestritt am Mittwoch über seinen Türkisch-Dolmetscher, die Rakete mit Absicht auf die Polizisten gefeuert zu haben. Vielmehr sei ihm die beschädigte Rakete von einem Freund überreicht worden, er habe sich beim Anzünden verbrannt und daher aus Versehen in die Richtung der Polizisten gefeuert. Außerdem habe er sich noch vor Ort über eine Übersetzungs-App entschuldigt.

Die Staatsanwaltschaft sagt hingegen, der Angeklagte habe den Holzstab der Rakete mit Vorsatz abgebrochen, im Vorfeld bereits gezielt auf die Polizeibeamten gezeigt und nach der Tat zudem zu fliehen versucht. Ohne Zeugenaussagen kann das allerdings nicht untermauert werden.

Ein 23-Jähriger wurde bereist wegen den Silvesterkrawallen verurteilt

Erst Anfang Juni war der 23-jährige Nasser W. vor dem Amtsgericht Tiergarten wegen des tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamtem und versuchter gefährlicher Körperverletzung zu acht Monaten Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt worden.

Das Gericht sah es in seinem Fall als erwiesen an, dass der junge Mann in der Silvesternacht in Gesundbrunnen absichtlich einen Böller in Richtung eines Polizisten geworfen hat. Auch in diesem Verfahren hatte der Verurteilte aber darauf plädiert, dass es ein Versehen gewesen sei und er sich noch vor Ort entschuldigt habe.

Besonders in Berlin kam es an Silvester 2022 zu heftigen Angriffen auf Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter.

Foto: Julius-Christian Schreiner / dpa

An Silvester 2022 war es in vielen deutschen Städten zu Angriffen auf Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter gekommen. Besonders betroffen war Berlin, wo der Staatsanwaltschaft inzwischen mehr als 110 Ermittlungsverfahren vorliegen. Bislang hat sie in 18 Fällen Anklage erhoben.

Zudem habe sie sechs Strafbefehle beantragt, zwei davon seien rechtskräftig. Zahlreiche Fälle werden noch von der Polizei bearbeitet. Im Juni und August sind mindestens fünf weitere Prozesse geplant – darunter zwei, die aufgrund des geringen Alters der Täter außerhalb der Öffentlichkeit stattfinden.