„Wir stehen in der Medizin vor einer großen Umwälzung“

Berlin. Das Berliner Institut für Gesundheitsforschung (Berlin Institute of Health, BIH) ist seit zwei Jahren in die Charité Universitätsmedizin integriert. Im Gespräch mit der Berliner Morgenpost erläutert Heyo Kroemer (63), Vorstandsvorsitzender der Charité, die Anforderungen an die Medizin von morgen und die Notwendigkeit, Forschung und klinische Medizin eng zu verzahnen.

Herr Professor Kroemer, Sie sagen, dass man Medizin neu denken muss. Was heißt das?

Heyo Kroemer: Das medizinische Versorgungssystem in Deutschland hat einen sehr hohen Standard. Wir stehen gleichzeitig vor mehreren großen Herausforderungen, die größte ist der demografische Wandel. Er trifft das Gesundheitssystem in besonderer Weise. Wir werden mit deutlich weniger Menschen das System auf demselben Niveau halten müssen wie heute. Parallel erleben wir unglaubliche medizinische Fortschritte, etwa in der Zelltherapie. Die in der Forschung erzielten Fortschritte vor dem Hintergrund des Personalmangels, der alle Bereiche der Medizin betrifft, auch tatsächlich ans Krankenbett zu bekommen, ist ein Problem. In diesem sogenannten Translationsprozess war Deutschland in der Vergangenheit nicht sehr gut aufgestellt.

Verbessert das BIH die Situation?

Ja. Das BIH als dritte Säule der Charité Universitätsmedizin neben Krankenversorgung sowie Forschung und Lehre dient dazu, das beschriebene Problem der Übertragung von Forschungsergebnissen in die Klinik gemeinsam anzugehen.

Zu den Aufgaben der Charité gehört neben der Krankenversorgung auch der Bereich Forschung und Lehre. Hier ein Blick in ein Labor auf dem Campus Virchow-Klinikum in Wedding.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Das BIH ist vor zehn Jahren gegründet worden, zum 1. Januar 2021 wurde es in die Charité integriert. Charakteristisch ist die enge Verbindung zwischen Klinikern und Forschern. Wurde diese wesentliche Voraussetzung der Translation, also Erkenntnisse aus der biomedizinischen Grundlagenforschung schneller ans Krankenbett zu bringen, erst möglich durch die Integration?

Der Integrationsprozess bei einem hohen Grad an Selbstständigkeit für das BIH hat einen wesentlichen Fortschritt gebracht. Beide Institutionen sind nun eng miteinander verknüpft, das ermöglicht auch eine enge Zusammenarbeit. Zudem gehört der BIH-Vorstandsvorsitzende als reguläres Mitglied dem Charité-Vorstand an. Das trägt wesentlich dazu bei, dass wir eine ständige Kommunikationsmöglichkeit haben und Themen direkt ansprechen können. Zudem fördert das BIH insbesondere junge, forschende Mediziner der Charité. Dieses Programm hilft ebenfalls, Therapien schneller zu entwickeln und anzuwenden.

Ist Grundlagenforschung nicht in erster Linie etwas für Universitätskliniken? Was nutzt uns das in der Breite der Versorgung?

Sehr viel. Der gesamte Bereich der Digitalen Medizin wird am BIH gemeinsam mit der Charité vorangetrieben. Er ist unverzichtbar für innovative Therapien. Wenn wir Medizin neu denken, geht es häufig nur mit digitalen Methoden. Nehmen Sie zum Beispiel die Uhren am Handgelenk, mit denen Sie Parameter der Herzfunktion rund um die Uhr kontrollieren können. Auch regenerative Therapien und Zelltherapien, die hier entwickelt wurden, werden bald angewandt oder gehören bereits zur klinischen Praxis. BIH und Charité beachten gemeinsam den Innovationsaspekt in der Translation sehr intensiv und systematisch. Das heißt, Überlegungen für neue Behandlungsmethoden werden in ein Produkt überführt oder umgekehrt Neuentwicklungen aus anderen Bereichen für die Medizin nutzbar gemacht.

Sie haben erläutert, wie wichtig Digitale Medizin im Bereich der Herzmedizin ist. Gibt es noch andere Felder, wo wir vor ähnlichen Entwicklungen stehen?

Künstliche Intelligenz wird gerade in der Medizin in den nächsten Jahren vieles ermöglichen. Wir stehen da vor einer fundamentalen Umwälzung. Dabei spielt Translation eine extrem große Rolle. Nur, wenn wir sie erfolgreich bewältigen, werden wir das Gesundheitssystem auf dem derzeitigen Niveau halten können. Es würde sehr viel Sinn machen, wenn sich bezüglich der Translation national noch weitere Standorte entwickeln und dann zusammenschließen könnten.

Welche Rolle spielt das BIH für die Charité?

Das Institut ist ein sehr wichtiger Entwicklungsbaustein für die Charité und spielt in der beschriebenen engen Beziehung eine absolut zentrale Rolle. Seine wissenschaftlichen Leistungen sind äußerst überzeugend. Und man darf die Besonderheit, dass sich der Bund in einer deutschen Universitätsmedizin so engagiert hat und die Staatssekretärin des Bundesministeriums für Bildung und Forschung dem Aufsichtsrat der Charité angehört, nicht gering schätzen. Eine Struktur wie das BIH kann somit beispielgebend sein für andere Standorte in der Republik.

Und welche Rolle spielt es für Berlin? Kann Berlin ein weltweiter Top-Standort in der Gesundheitswissenschaft werden?

Berlin hat das Potenzial, international vorn mitzuspielen, dabei ist zweifelsfrei das BIH ein zentraler Akteur. Im Ranking der weltbesten Kliniken liegt die Charité in diesem Jahr auf Rang sieben. Wir sind ständig auf der Suche nach materiellen Ressourcen, sprich Geld, um unsere Möglichkeiten weiter zu verbessern. Gerade in diesem Zusammenhang ist die Unterstützung des BIH durch den Bund extrem wichtig.

Das markante Bettenhochhaus der Charité an der Luisenstraße in Mitte. Es wurde von 2014 bis 2016 umfassend saniert und modernisiert.

Foto: Geisler fotopress / pa

Sie betonen die Wichtigkeit der Prävention, gerade angesichts unserer alternden Gesellschaft. Wird am BIH auch Forschung betrieben, die der Prävention dient?

Wir müssen dafür sorgen, dass weniger Menschen krank werden. Pauschale Grundsätze wie „Trinken Sie weniger Alkohol, aber essen Sie mehr Äpfel, dann werden Sie in 15 Jahren eventuell weniger krank sein“ nützen da nichts. Wir müssen die Prävention auf ein Niveau bringen, auf dem der Rest der Medizin bereits ist. Wir müssen einem Menschen sagen können: „Sie haben eine bestimmte persönliche Risikokonstellation. Machen Sie bitte dieses oder jenes nicht, andere Dinge können Sie tun.“ Der zukunftsweisende Weg ist eine personalisierte Prävention auf der Basis von Hochtechnologie. Diesen Weg wollen wir gehen. Auch dabei spielt das BIH mit seinen Kernkompetenzen eine zentrale Rolle, denn auch dafür ist die Digitale Medizin unverzichtbar. Wir möchten gern den Charité Campus Benjamin Franklin zum ersten klinischen Universitätscampus für Prävention in Deutschland machen. Für einen ersten Schritt in diese Richtung haben wir eine bedeutende Zuwendung von privater Seite, von Frau Friede Springer, bekommen, die vom Land Berlin ergänzt wurde.

Welches Forschungsfeld oder Forschungsergebnis des BIH hat Sie besonders fasziniert?

Mich hat sehr beeindruckt, was dort rund um die Covid-Krise geleistet wurde. Das war eine akute, nicht vorhersehbare Notsituation. Die Kolleginnen und Kollegen haben unglaublich schnell reagiert, das Portfolio umgestellt und ihre großen Fähigkeiten gezeigt. BIH und Charité haben in der Pandemie gemeinsam wesentliche Beiträge geleistet und für einen großen Erkenntnisgewinn gesorgt.