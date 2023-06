Diese Boote fordern die Wasserschutzpolizei heraus

Mit hoher Geschwindigkeit an Booten vorbei: Jet-Skis machen der Wasserschutzpolizei Berlin zu schaffen.

Berlin. Vor einigen Tagen vermeldete die Polizei Berlin auf Twitter einen markanten Fall der Geschwindigkeitsüberschreitung: Zwei Personen fuhren auf ihren Jet-Skis mit 69 Kilometern pro Stunde über die Untere Havel-Wasserstraße und den Wannsee – erlaubt sind 25 km/h.

Die Lage auf den Gewässern verändere sich und stelle die Wasserschutzpolizei (WSP) vor neue Herausforderungen, wie ein Polizeisprecher mitteilt. Vor allem durch Powerboote und Jet-Skis seien in der jüngeren Vergangenheit vermehrt Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung und Lärmbelästigung festgestellt worden, an die sich die WSP mit polizeilichen Maßnahmen anpassen müsse.

2022 gab es 8077 Kontrollen von Sportbooten durch die Wasserschutzpolizei

Zwei Wasserbereiche stechen dabei besonders hervor: Die Untere Havel-Wasserstraße, zu der auch der Große Wannsee gehört, sowie der Müggelsee. Laut Polizei wird in diesen Bereichen im laufenden Jahr der Schwerpunkt der polizeilichen Überwachung gesetzt. „Wie im letzten Jahr wird die WSP insbesondere an den Brennpunkten mit Geschwindigkeits- und Lärmverstößen ihre Präsenz erhöhen und ggf. entsprechende Verfahren einleiten.“

2022 hat die WSP insgesamt 8077 Sportboote kontrolliert, wie aus Daten hervorgeht, die der Berliner Morgenpost vorliegen. Damit gehört diese Art der Kontrollen zu den mit Abstand häufigsten Vorgängen der WSP auf dem Wasser. Danach folgen 966 Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Schiffen.

2022 habe es darüber hinaus 141 Schiffsunfälle, 110 Umweltdelikte und 92 Diebstähle gegeben. Alkohol am Steuer wurde acht mal festgestellt und insgesamt seien in Berliner Gewässern 104 Leichen geborgen worden.

In 96 Fällen war die WSP außerdem wegen Lärmbelästigung im Einsatz. „Insgesamt ist festzustellen, dass die Wasserflächen in Berlin als Eventfläche deutlich mehr genutzt werden. Somit sind Konflikte zwischen den Menschen, die dort mit unterschiedlicher Motivation unterwegs sind (zur Erholung, zur Freizeit, zum Sport, um Veranstaltungen wahrzunehmen, Anwohnende) zunehmend festzustellen“, so ein Sprecher.

DLRG: „Es vergeht kein Wochenende ohne Hausbooteinsatz“

Im Fokus stehen sogenannte Partyboote oder Hausboote, die auch der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V. (DLRG) zu schaffen machen. „Es vergeht kein Wochenende ohne einen Hausbooteinsatz“, sagt Wennemar, freiwillige Helferin bei der DLRG am Wannsee. „Das Problem ist, dass die Fahrer der Hausboote keinen Führerschein brauchen.“

Mischen sich zunehmend in die herkömmliche Bootslandschaft unter: Hausboote sind im Trend. Doch sie stellen auch Gefahren dar. (Symbolbild)

Foto: Jens Büttner / dpa-tmn

Wie zum Beweis kollidierten am Sonntagnachmittag ein Schubschiff und ein Partyfloß auf der Unteren Havel-Wasserstraße in Höhe Pichelsdorfer Gmünd, wie die DLRG mitteilte. Die Retter waren mit zwei Rettungsbooten im Einsatz.

Auf dem Partyboot befanden sich laut DLRG-Sprecher Michal Neiße 16 Personen, davon sechs Kinder. Kurz davor oder während des Unfalls seien mehrere Personen ins Wasser gesprungen, die von den Ehrenamtlern gerettet wurden. Die Personen seien anschließend zur DLRG- Zentralstation am Pichelssee gebracht und die Verletzten dort der Berliner Feuerwehr übergeben worden. Wie durch ein Wunder sei keine Person direkt unter das große Schiff geraten. Teilweise seien sie mit oberflächlichen Verletzungen davon gekommen.