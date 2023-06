Geschichte Neues Gedenkzeichen für Nazi-Häftlinge in Sachsenhausen

Ein neues Gedenkzeichen in der Gedenkstätte Sachsenhausen erinnert an Häftlinge, die die Nationalsozialisten als angeblich asozial verfolgten. Die knapp zwei Meter hohe Stele aus dunklem Stahl wurde am Sonntag anlässlich des 85. Jahrestages der „Aktion Arbeitsscheu Reich“ der Nazis eingeweiht. Bei der Verhaftung von rund 9500 Männern im Rahmen dieser Aktion 1938 sei es der SS nicht zuletzt um billige Arbeitskräfte für ihre neuen Wirtschaftsunternehmen gegangen, sagte die Vize-Leiterin der Gedenkstätte, Astrid Ley, laut Mitteilung. Äußerst schlechte Bedingungen bei der Unterbringung hätten zu einer relativ hohen Sterblichkeit geführt. Die SS war die sogenannte Schutzstaffel der Nazis.