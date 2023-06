Wetter in Berlin aktuell: Gewitter und Schauer? Das ist die Vorhersage

Am Donnerstag dürfte es in Berlin und Brandenburg richtig heiß werden. Die Wettervorhersage im Detail finden Sie hier.

Die Wettervorhersage für Berlin und Brandenburg zeigt: Es wird heiß in der Region

Auch am Wochenende soll das Wetter fantastisch werden

Gibt es Gewitter oder Schauer in der Region? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) liefert die Detail-Prognose

Berlin. In Berlin und Brandenburg könnte am Donnerstag erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Marke überschritten werden. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). "Wann und wo genau steht noch nicht fest. Eventuell bereits am Donnerstag im Raum Berlin, auf jeden Fall aber dann am Wochenende im Westen Deutschlands", heißt es wörtlich. Auch der Wetterdienst von Meteorologe Jörg Kachelmann schreibt: "Das könnte am Donnerstag in Brandenburg/Berlin schon was werden mit der ersten 30 der Saison. Mal schauen."

Müssen sich die Berliner und Brandenburger gleichzeitig auf Gewitter und Schauer einstellen? Für die Hauptstadt sieht der DWD aktuell keinen Anlass zu Sorge. Südlich von Berlin gibt es laut Vorhersage am Mittwoch eine geringe Schauerneigung. Am Nachmittag und am Abend werden zwischen Elbe-Elster-Kreis und Niederlausitz einzelne Gewitter erwartet, teils begleitet von Starkregen, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen.

Am Donnerstag ist es in der Region wolkig, in Berlin soll es aber trocken blieben. Zwischen dem Fläming, der Elbe-Elster-Niederung und der Niederlausitz kann es am Nachmittag und am Abend zu Schauern und Gewittern kommen. Am Freitag sieht der DWD im Südosten Brandenburgs ab dem Nachmittag eine geringe Schauer- und Gewitterneigung. Sonst werden keine Niederschläge erwartet.

Wetter in Berlin: Die DWD-Prognose im Detail

Mittwoch, 7.6.: wolkig bis stark bewölkt, zwischen Prignitz, Uckermark und Oderbruch häufig heiter. Südlich von Berlin geringe Schauerneigung, am Nachmittag und Abend zwischen Elbe-Elster-Kreis und Niederlausitz einzelne Gewitter, lokal eng begrenzt mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen. Höchstwerte 26 bis 29 Grad. Meist schwacher Wind, vorwiegend aus Nordost. In der Nacht zum Donnerstag im Norden und im Berliner Raum wolkig bis gering bewölkt, im Süden und Südwesten Brandenburgs stark bewölkt. Weitgehend niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 15 bis 11 Grad. Schwachwindig.

Donnerstag, 8.6.: wolkig, Richtung Uckermark längere Zeit heiter. Zwischen dem Fläming, der Elbe-Elster-Niederung und der Niederlausitz teils stark bewölkt, dort am Nachmittag und Abend geringe Schauer- und Gewitterneigung. Höchsttemperatur zwischen 27 und 30 Grad. Abseits von Schauern und Gewittern meist schwacher Nordostwind. In der Nacht zum Freitag gering bewölkt oder wolkig. Südlich von Berlin meist stark bewölkt. Meist niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 16 bis 11 Grad. Schwacher Wind.

Freitag, 9.6.: bei hohen und mittelhohen Wolkenfeldern viel Sonnenschein. Im Südosten Brandenburgs ab dem Nachmittag geringe Schauer- und Gewitterneigung, sonst trocken. Höchstwerte zwischen 26 und 29 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordostwind. In der Nacht zum Samstag gering bewölkt und niederschlagsfrei. Abkühlung auf 16 bis 12 Grad. Überwiegend schwacher Nordostwind.

Samstag, 10.6.: heiter und trocken. Temperaturanstieg auf 26 bis 29 Grad. Schwacher Nordostwind. In der Nacht zum Sonntag nur wenige Wolkenfelder oder klar. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte 15 bis 12 Grad. Schwacher Nordostwind.