Letzte Generation blockiert Kreuzung: Sitzblockaden geplant

Die Klimaschutz-Initiative Letzte Generation hat erneut eine große Kreuzung in Berlin blockiert. Demonstranten setzten sich am Montagmorgen auf Durchgangsstraßen am Frankfurter Tor in Friedrichshain, wie Polizei und Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilten. 15 Blockierer beteiligten sich laut Polizei, ein Teil davon klebte sich an der Straße fest, wie ein Polizeisprecher sagte. Polizisten waren im Einsatz, um die Blockade aufzulösen. „Es gibt Stau im gesamten Umfeld“, twitterte die Verkehrsinformationszentrale.