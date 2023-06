DFB-Pokalfinale in Berlin: Erster Fan-Sonderzug ist da

Am Wochenende steht die Entscheidung im DFB-Pokal an: Der amtierende Titelträger RB Leipzig trifft im Berliner Olympiastadion auf Eintracht Frankfurt. Welche Spieler könnten am Samstag den Unterschied machen? Und wie sah der Weg beider Mannschaften ins Endspiel aus? Der Teamvergleich der beiden Finalisten.

Im DFB-Pokalfinale treffen am Samstag RB Leipzig und Eintracht Frankfurt im Berliner Olympiastadion aufeinander

Die Berliner Polizei will mit etwa 1400 Kräften im Einsatz sein, rund 60.000 Eintracht-Fans werden in Berlin erwartet

Die Morgenpost berichtet im Blog über den Finaltag in Berlin im Vorfeld des Anstoßes

Berlin. Titelverteidiger RB Leipzig und Eintracht Frankfurt spielen um den letzten nationalen Titel der Saison 2022/23. Die Sachsen und die Hessen treten an diesem Samstag (20 Uhr/ZDF und Sky) zum DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion an. Leipzig gewann im Vorjahr bereits die goldene Trophäe und strebt nun angeführt von Offensivstar Christopher Nkunku die Titelverteidigung an. Die Frankfurter wollen ihrem scheidenden Trainer Oliver Glasner einen glorreichen Abschied bescheren.

Die Berliner Polizei wird nach jetzigem Stand mit rund 1400 Kräften im Einsatz sein. Jedem Finalisten wurden 23.700 Tickets zur Verfügung gestellt. Die Eintracht erwartet, dass bis zu 60.000 ihres reisefreudigen Anhangs in die Hauptstadt kommen. Auch die Sachsen rechnen mit Mitreisenden ohne Tickets für das Spiel. Aktuelle Erkenntnisse über größere Zusammenkünfte der Fans in der Hauptstadt, abgesehen von den jeweiligen Fanfesten am Hammarskjöldplatz (Leipzig) und Breitscheidplatz (Frankfurt), liegen der Polizei zurzeit nicht vor.

DFB-Pokalfinale in Berlin: Erster Fan-Sonderzug aus Frankfurt ist da

10.22 Uhr: Vor wenigen Minuten ist der erste Fan-Sonderzug aus Frankfurt am Main am Bahnhof Zoologischer Garten eingetroffen. Nach Angaben einer Sprecherin der Bundespolizei Berlin verlassen hunderte Frankfurter Fans singend und in fröhlicher Stimmung das Bahnhofsgelände in Richtung Breitscheidplatz. Dort beginnt um 12 Uhr das offizielle Fan-Fest der Frankfurter.