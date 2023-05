In Berlin beteiligen sich 46 Museen und Ausstellungen am Internationalen Museumstag. Doch nicht alle großen Häuser sind vertreten.

Das Technikmuseum in Kreuzberg kann am Sonntag kostenlos besucht werden. Es warten Führungen und jede Menge Mitmachaktionen.

Kultur Museumstag in Berlin: Hier ist der Eintritt am Sonntag frei

Berlin. Am Sonntag, 21. Mai, ist der Internationale Museumstag. In Berlin beteiligen sich 46 Museen mit freiem Eintritt und besonderen Aktionen an diesem Tag. Auch Brandenburger Museen machen mit. Hier können sie kostenlos Kultur genießen.

Mit dabei ist unter anderem das Deutsche Technikmuseum in Kreuzberg, das Führungen durch den Museumspark anbietet, eine grüne Oase inmitten der Stadt. Zu sehen sind etwa die stillgelegten Gleise des alten Anhalter Güterbahnhofs. An Picknicktischen oder auf dem Waldsofa können Besucherinnen und Besucher ausspannen. Im Museum selbst warten Mitmachaktionen, darunter das Malen mit geschmolzenem Plastik. Geöffnet ist am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Das Technikmuseum befindet sich in der Trebbiner Straße 9.

Kinderrallye oder Klang- und Tastführung

Ein besonderes Programm hat auch das Deutsche Historische Museum in Mitte vorbereitet. Kinder sind dazu eingeladen, an einer Kinderrallye teilzunehmen. Es warten thematisch unterschiedliche Führungen durch die Ausstellung. Geöffnet ist das Museum, das sich Unter den Linden 2 in Mitte befindet, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Besucht werden können am Sonntag auch Flugzeuge des Alliiertenmuseums in Dahlem.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Auch das Jüdische Museum in Kreuzberg lädt am Sonntag bei freiem Eintritt dazu ein, durch die Ausstellungen zu schlendern. Neben Führungen zu verschiedenen Schwerpunkten, darunter eine Klang- und Tastführung, gibt es eine Lesezeit, bei der Kinder Geschichten lauschen können. Ein Besuch ist von 10 bis 19 Uhr möglich in der Lindenstraße 9-14.

Alliiertenmuseum in Dahlem macht mit

Auch der Verein Berliner Unterwelten nimmt am Museumstag teil. So kann zum Beispiel die Sonderausstellung zu Adolf Hitlers Chefarchitekten Albert Speer kostenlos besucht werden. Darin erfahren Besucher, welche Pläne die Nationalsozialisten mit Berlin hatten. Die Ausstellung befindet sich der Bad- Ecke Behmstraße in Wedding. Geöffnet ist von 11 bis 17 Uhr.

Das Alliiertenmuseum in der Clayallee 135 in Dahlem beteiligt sich am Museumstag ebenfalls mit Führungen und Kiezspaziergängen. Die Tour durch die Sonderausstellung „Wie aus Feinden Freunde wurden“ erzählt die Geschichte vom Sieg der Alliierten über das nationalsozialistische Deutschland bis zur frühen Besatzungszeit in Berlin. Beginn ist 15.30 Uhr, eine Anmeldung unter booking@alliiertenmuseum.de oder (030) 81 81 99 96 erforderlich.

Der Internationale Museumstag findet in diesem Jahr schon zum 46. Mal statt. Er wurde ins Leben gerufen, um auf die Vielfalt der Museen aufmerksam zu machen. Einige der großen Museen Berlins machen in diesem Jahr jedoch nicht mit. Darunter das Humboldt Forum, die Häuser der Museumsinsel oder die Neue Nationalgalerie. Das ganze Programm finden Sie unter www.museumstag.de.

