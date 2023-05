Koalition: Solaranlagen für Landschaftsschutzgebiete

Zum Ausbau der Öko-Energien hält die rot-schwarz-grüne Koalition in Brandenburg auch Solaranlagen in bestimmten Landschaftsschutzgebieten für sinnvoll. Es gehe darum, sich auch schwierigen Themen zu nähern wie der „Frage einer behutsamen Öffnung von Landschaftsschutzgebieten für die Photovoltaik“, sagte Energieminister Jörg Steinbach (SPD) am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde des Landtags zur Energiepolitik.