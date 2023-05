90 Jahre Bücherverbrennung: Gedenken mit persönlicher Note

Berlin. Vor 90 Jahren wurde der Bebelplatz – damals Opernplatz – ein Ort der Vernichtung von Ideen: Am 10. Mai 1933 wurden hier, in Berlin-Mitte, massenhaft Bücher verbrannt, die von den Nationalsozialisten verbannt wurden. Genau aus dieser Literatur lasen am Mittwoch bei der von der Staatsbibliothek zu Berlin organisierten Veranstaltung „Durch Licht zur Nacht“ Gäste aus Politik, Kunst und Wissenschaft vor – gegen das Vergessen und zur Erinnerung daran, dass auch noch heute die Rede- und Kunstfreiheit keine Selbstverständlichkeit ist. Ein Vorleser offenbarte dabei seine ganz persönliche Geschichte mit dem Bebelplatz.

Meinungs- und Redefreiheit auch heute noch bedroht

„Es ist ein Bekennen zu den Schwierigkeiten unserer Zeit, in der wir uns um unsere Demokratie und Kunstfreiheit bemühen müssen“, erklärte Schauspielerin Natalia Wörner, die aus Irmgard Keuns „Das kunstseidene Mädchen“ vorlas. Neben Brandherden, wie dem Iran oder Russland, sei auch die Situation in den USA kritisch. Laut einem Bericht des US-amerikanischen Autorenverbands PEN America nimmt die Zahl an aus der Schule verbannten Büchern in dem Land zu.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) las „Verbrennt mich“ von Oskar Maria Graf vor, einem Autor, dessen Bücher zunächst nicht auf dem Scheiterhaufen landeten, der aber später dennoch ins Exil vor den Nazis flüchten musste.

Neben Wörner waren auch Vertretende aus der Politik, wie Claudia Roth und Tessa Ganserer (beide Grüne), zur Veranstaltung geladen. „Es bedeutet mir sehr viel, hier heute einen Text von Magnus Hirschfeld lesen zu dürfen“, macht Ganserer deutlich, die sich als erste Abgeordnete in Deutschland öffentlich zu ihrer Transidentität bekannt hat. Hirschfeld setzte sich für die Rechte von Homosexuellen ein und stand auf der Zensurliste der Nationalsozialisten.

Diese Lesung sei besonders wichtig, „gerade in einer Zeit, wo Rechtspopulisten auf der ganzen Welt transgeschlechtliche Menschen aus der Öffentlichkeit verdrängen, unsichtbar machen wollen und sogar Vernichtungsfantasien um sich greifen“, so Ganserer.

Klaus Lederer (Linke), der aus dem kriegskritischem Buch „Ginster“ von Siegfried Kracauer vorlas, wollte ursprünglich ebenfalls einen Text von Magnus Hirschfeld zitieren. „Ich finde, man sollte versuchen, in solch einer Lesung einen persönlichen und biografischen Bezug herzustellen.“

Maxim Leo: „Widme die Lesung meinem Großonkel Hans“

Einen solchen Bezug kann in jedem Fall der Schriftsteller Maxim Leo vorweisen: „Ich widme die Lesung auch meinem Großonkel Hans, der an der Humboldt-Universität, damals Friedrich-Wilhelms-Universität, Jura-Student war und der die Bücherverbrennung hier erlebt hat“, sagte Leo gegenüber der Berliner Morgenpost.

Sein Verwandter habe damals Professoren gesehen, die er als vernünftige und rationale Menschen kannte, plötzlich aber mit hassverzerrter Miene Bücher ins Feuer geworfen hätten. „Er hat gespürt, dass es eine feindliche Energie gab und eine Lust an der Zerstörung.“ Das Erlebnis ist laut Leo sicherlich ein Grund gewesen, warum sein Großonkel damals entschieden hatte, Deutschland zu verlassen und nach Israel auszuwandern.

Leo las aus einem leichteren Gedicht von Kurt Tucholsky vor, dessen Texte ebenfalls vor 90 Jahren auf dem Scheiterhaufen landeten. „An solchen Tagen muss man mit leichten und lustigen Texten kommen. Es ist eh immer schwer genug. Ich glaube, meinem Großonkel hätte das Gedicht gefallen.“