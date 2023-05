Berlin: Unterbringung von Kriegsflüchtlingen spitzt sich zu

Berlin. Ungeachtet der Fragen rund um die Kosten der ukrainischen Kriegsflüchtlinge, spitzt sich die Lage bei der Unterbringung weiter zu. Kamen in den ersten drei Monaten rund 2000 Flüchtlinge pro Woche in Berlin an, so waren es in der letzten Aprilwoche bereits 2500.

Während der größte Teil auf andere Bundesländer verteilt wird, bleibt ein Teil davon in Berlin. Insgesamt sind in diesem Jahr bereits 5500 Flüchtlinge aus der Ukraine in Berlin neu aufgenommen worden. Damit wächst die Zahl der in Berlin registrierten Ukrainerinnen und Ukrainer auf 73.700.

Dazu kommen diejenigen Kriegsflüchtlinge, die sich nicht registrieren lassen, deren Zahl unbekannt ist. Da für Ukrainer ein Sonderstatus gilt, müssen sie kein reguläres Asylverfahren durchlaufen, sondern können sich zunächst für drei Monate frei bewegen, ohne sich zu melden.

In Tegel sind 2700 ukrainische Kriegsflüchtlinge untergebracht

Im Ankunftszentrum im Terminal C und verschiedenen Zeltvorbauten auf dem Flugfeld des ehemaligen Flughafens Tegel sind derzeit 2700 Menschen untergebracht. Wegen fehlender regulärer Unterkünfte bleiben die allermeisten deutlich länger als die geplanten drei Tage in Tegel.

Das wird zunehmend zum Problem. Zwar hat der alte Senat in seiner letzten Sitzung die Verträge für Tegel bis Ende September verlängert, mit der Option, sie bis zum Ende des Jahres auszudehnen - die Unterbringung kollidiert jedoch zunehmend mit den geplanten Umbauten für die Urban Tech Republic.

Auf großen Teilen des ehemaligen Flughafens soll ein Modellquartier für nachhaltiges Wohnen und Arbeiten entstehen. Auf dem 500 Hektor großen Areal sind ein Forschungs- und Industriepark für neue Technologien und ein neues Wohnviertel geplant. Sollte es zu einer weiteren Verlängerung der Verträge in Tegel kommen, drohen für das ehrgeizige Modellprojekt weitere Verzögerungen und Preissteigerungen.

Der neue Senat muss eine Lösung bis zum September finden

Auch die Tempohomes auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof sind mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine belegt.

Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

„Das Problem ist allen bewusst“, heißt es dazu aus der Integrationsverwaltung. „Es ist Aufgabe des neuen Senats, konkrete Schritte einzuleiten.“ Der Krisenstab stehe in permanentem Austausch mit der Berliner Immobilienmanagement Holding und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, um mögliche neue Standorte zu identifizieren - aber ein Standort für ein neues Ankunftszentrum wurde bislang nicht gefunden.

Schon jetzt ist allerdings die Fertigstellung des Neubaus für die Beuth-Hochschule in den ehemaligen Terminals A und B um ein Jahr nach hinten verschoben worden, weil die Terminals lange mit Flüchtlingen belegt waren. Statt 2027 soll die Hochschule jetzt 2028 fertig werden.

Nun drohen weitere Probleme. „2024 schraubt sich das hoch“, sagt die Sprecherin der Tegel Projekt GmbH, Constanze Döll. Mit dem Beginn des Umbaus der Terminals A und B für die Hochschule müssen auch die Versorgungskanäle erneuert werden. Das bedeutet, dass auch im Terminal C die Wasser- und Stromversorgung mindestens unterbrochen werden muss. Dazu kommt der Baulärm und der Baustellenverkehr, der zunehmen werde und zunehmend ein logistisches Problem für das Ankunftszentrum darstellt.

Die Tegel Projekt GmbH wünscht sich Planungssicherheit

Unabhängig davon wünscht sich Tegel Projekt Planungssicherheit. „Auf so einer Großbaustelle bestehen viele Abhängigkeiten, die monatsweise Verlängerung für die Flüchtlingsunterbringung erzeugt neue Probleme“, sagt Döll. Planänderungen könnten zu Regressforderungen von Unternehmen führen, die bereits Aufträge erhalten haben. „Wenn sich ein Baustein verschiebt, muss komplett neu geplant werden“, so Döll weiter.

Auch die Zahl der Asylsuchenden steigt seit Monaten wieder an und hat sich im Vergleich zu 2021 auf aktuell 1000 pro Monat verdoppelt. Insgesamt hat Berlin im vergangenen Jahr 95.000 Flüchtlinge und Asylsuchende aufgenommen - so viel wie nie zuvor. Wegen der verschiedenen internationalen Krisen wird perspektivisch auch hier mit einem weiteren Anstieg gerechnet.

Das Landesamt für Flüchtlinge betreibt derzeit 106 Flüchtlingsunterkünfte in der Stadt. Die meisten davon stehen in Pankow (16), Lichtenberg (12) und Treptow-Köpenick (11). Die Bezirke stoßen zunehmend an ihre Grenzen. Aktuell hat Berlin rund 30.000 Plätze in Aufnahme- und Gemeinschaftseinrichtungen für Geflüchtete - auch das ist ein Rekord.

Die Verwaltung sucht Standorte für Neubauten

Doch die vorhandenen Plätze reichen nicht aus. Der neue Senat muss sich kurzfristig über den möglichen Bau neuer Unterkünfte entscheiden, da es kaum noch geeignete Gebäude für die Unterbringung gibt. Als möglichen Standort hatte der alte Senat dabei die Freiflächen auf dem Flughafen Tegel identifiziert - trotz der Probleme mit der Großbaustelle der Urban Tech Republic.

Überprüft werden auch mögliche Standorte auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof, dem Olympiapark und dem Messegelände. Einig sind sich alle Beteiligten, dass es nicht wie in den Jahren 2015 und 2016 zur Belegung von Turnhallen kommen soll. Deswegen wird auch geprüft, neue Container- oder modulare Unterkünfte zu errichten.

Umso dringender ist aus Sicht des neuen Senats der finanzielle Ausgleich zwischen Bund und Kommunen für die Kosten der Unterbringung. Allein in Berlin werden die Kosten in diesem Jahr mehr als eine Milliarde Euro betragen, prognostiziert Finanzsenator Stefan Evers. Im vergangenen Jahr hat der Bund aber dafür lediglich 213 Millionen erstattet.

Zusätzliches Geld fordert Berlin für das Betreiben des Verteilungszentrums in Tegel. Weil die meisten Menschen in Berlin ankommen, werden sie von hier aus nach dem Königsteiner Schlüssel auf andere Bundesländer weiterverteilt. Von den Kosten in Höhe von 230 Millionen Euro hat der Bund knapp die Hälfte übernommen.