Erstes Projekt von Schwarz-Rot: CDU & SPD senken Wahlalter auf 16

Eine Jungwählerin wirft ihren Wahlzettel in die Urne: Ab 2026 sollen in Berlin 16- und 17-Jährige das Abgeordnetenhaus mitwählen dürfen.

Berlin. In ihrer ersten größeren parlamentarischen Initiative möchte die neue Koalition aus CDU und SPD die Senkung des Wahlalters angehen. Ab 2026 sollen auch 16 und 17 Jahre alte Teenager das Berliner Abgeordnetenhaus mitwählen dürfen. „Es wird zeitnah einen Vorschlag von SPD und CDU geben“, sagte SPD-Fraktionschef Raed Saleh der Berliner Morgenpost. Er spüre bei jungen Leuten in der Stadt ein großes Interesse an einer Beteiligung auch an den Wahlen zum Landesparlament. Die Bezirksverordnetenversammlungen dürfen 16- und 17-Jährige bereits mitbestimmen. „Mehr Beteiligung und Stimmrecht können nur gut sein“, so Saleh.

In den Koalitionsverhandlungen hatte die CDU gleich zu Beginn ihre Ablehnung des Wahlalters ab 16 aufgegeben. Zuvor hatte sich die CDU lange dagegen gesperrt, nicht volljährige Jugendliche an Wahlen oberhalb der kommunalen Ebene teilnehmen zu lassen. Für Berlins Sozialdemokraten war das Thema aber ein wichtiger Punkt, den sie auf jeden Fall auch mit ihrem neuen Regierungspartner durchsetzen wollten. „Wenn das Projekt durchgeht, steht Berlin da, wo andere Bundesländer bereits sind“, sagte Saleh, der auch Landesvorsitzender der SPD ist. 16-Jährige dürfen schon in Brandenburg, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein die Landesparlamente mitwählen. An Kommunalwahlen dürfen sie sich in der Mehrheit der 16 Bundesländer beteiligen. Nur in Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Sachsen und dem Saarland gilt die Altersgrenze 18 auch für Wahlen zu Stadt- und Gemeinderäten.

Für das neue Bündnis ist es das erste bedeutende gemeinsame Projekt

Für die Reform in Berlin ist eine verfassungsändernde Zwei-Drittel-Mehrheit im Abgeordnetenhaus erforderlich. Die CDU ist jetzt mit im Boot. Man werde die Gesetzesänderung zügig auf den Weg bringen, so wie es im Koalitionsvertrag vereinbart sei, sagte der neue Fraktionsvorsitzende Dirk Stettner.

Für den schwarz-roten Senat wäre die Senkung des Wahlalters das erste bedeutende gemeinsame Projekt. Andere Vorhaben kosten meistens Geld und können kaum vor den im Herbst anstehenden Beratungen über den nächsten Doppelhaushalt 2024/25 auf den Weg gebracht werden.

CDU und AfD blockierten bisher: Verfassungsänderung nötig

Um das Wahlrecht entsprechend zu ändern, muss aber die Verfassung des Landes Berlin angepasst werden. Weil dafür zwei Drittel der Abgeordneten zustimmen müssen, hängt das Projekt an den Grünen und den Linken. In der rot-grün-roten Vorgängerkoalition war die Senkung des Wahlalters bereits verabredet, die FDP, mittlerweile nicht mehr im Abgeordnetenhaus vertreten, sollte die erforderliche Mehrheit sichern, CDU und AfD waren dagegen.

In der SPD war man bislang davon ausgegangen, das Vorhaben noch mit den bisherigen Koalitionspartnern ausloten zu müssen. Das ist aber nicht der Fall. Denn Grüne und Linke drücken aufs Tempo. Schwarz-Rot solle bis spätestens Ende Juni einen Antrag im Parlament vorlegen. Aus ihrer Sicht gebe es „keinen Grund, dieses Vorhaben weiter zu verzögern“, so beide Fraktionen. „Deshalb erklären wir, dass Sondierungen mit uns dazu entbehrlich sind, und fordern die schwarz-rote Koalition auf, noch bis Ende Juni dem Parlament einen entsprechenden Antrag vorzulegen.“

„Wir stehen bereit“, sagte Grünen-Fraktionschefin Bettina Jarasch. Schwarz-Rot brauche für das Wahlalter ab 16 „nicht erst Mehrheiten“ zu suchen. Anstatt Gesetze wie das Mobilitätsgesetz zurückzuziehen, solle Schwarz-Rot lieber die Chance nutzen, das Wahlalter ab 16 in den ersten 100 Tagen auf den Weg zu bringen.

Bundestagswahl weiter erst ab 18 Jahren

Linke-Fraktionschefin Anne Helm sagte, die Zukunft junger Menschen werde wesentlich durch Entscheidungen beeinflusst, die die Parlamenten heute träfen. „Daher ist es urdemokratisch, Jugendlichen so früh wie möglich die Chance zu geben, Einfluss auf die Zusammensetzung dieser Parlamente zu nehmen.“ Co-Fraktionschef Carsten Schatz erklärte, viele Jahre sei das Vorhaben „an der Blockade von Konservativen“ gescheitert. Wenn Berlin nun wie bereits andere Bundesländer das Wahlrecht ab 16 einführe, erhöhe das den Druck, „das Wahlalter endlich auch für den Bundestag herabzusetzen“.

Entsprechende Initiativen der Grünen im Bundestag waren zuletzt 2021 am Widerstand von CDU, SPD und AfD gescheitert, unterstützt wurden sie aber von FDP und Linke. Anders sieht es für die Wahlen zum Europäischen Parlament aus. An dem Urnengang im Frühjahr 2024 dürfen sich in Deutschland auch 16- und 17-Jährige beteiligen. SPD, Grüne und FDP hatten im November eine Änderung des Europawahlgesetzes gegen die Stimmen von Union und AfD beschlossen.