Charité in Berlin: Arzt unter Mordverdacht - Was bisher bekannt ist

Ein Kardiologe steht im dringenden Tatverdacht, am Standort Wedding der traditionsreichen Charité soll ein Arzt zwei Patienten ermordet zu haben.

Zwei Patienten getötet Charité-Arzt unter Mordverdacht: Was bisher bekannt ist

Berlin. Ein Kardiologe der Berliner Charité steht im dringenden Tatverdacht, zwei Menschen ermordet zu haben. Am Montag wurde der 55-Jährige festgenommen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er 2021 und 2022 zwei schwer kranke Patienten tötete, indem er ihnen eine zu hohe Dosis eines Sedierungsmittels verabreicht haben soll. Was über den Fall bekannt ist und was nicht:

Wie geriet der Arzt in Verdacht?

Laut Charité soll es bereits im August 2022 einen anonymen Hinweis zu einem „nicht-rechtmäßigen medizinischen Vorgehen mit Todesfolge“ gegeben haben, wie ein Kliniksprecher sagte. Daraufhin habe man Anzeige erstattet und den betreffenden Kardiologe außerdem vom Dienst freigestellt. Man habe außerdem „umgehend alle weiteren notwendigen Maßnahmen zum Schutz potenziell betroffener Personengruppen eingeleitet“. Weitere Details nannte die Charité dazu bislang nicht.

Warum wurde der Kardiologe erst jetzt festgenommen?

Weil bislang unklar war, ob die zu hohen Dosen des Medikaments noch medizinisch indiziert oder zumindest vertretbar waren oder nicht. Dazu wurde ein Gutachten beauftragt, dessen Ergebnis nun vorliegt. Insgesamt bezog sich der Verdacht zunächst auf vier Fälle. In zwei davon kam der Gutachter laut Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass der Arzt die Überdosis wissentlich und willentlich gegeben hat. Es handelt sich dabei um zwei schwerkranke Patienten, die in den Jahren 2021 und 2022 starben. Über die anderen beiden Verdachtsfälle ist bislang nichts bekannt.

Was weiß man die möglichen Motive der Tat bekannt?

Blick auf den Eingang zum Charité Campus Virchow-Klinikum am Augustenburger Platz. Nach dem Tod von zwei schwer kranken Patienten der traditionsreichen Charité in Berlin steht ein Kardiologe unter Mordverdacht.

Foto: Jörg Carstensen/dpa

Bisher noch nicht allzu viel. Die Staatsanwaltschaft schließt weitgehend aus, dass die Getöteten ihn um Sterbehilfe gebeten haben. In diesem Fall würde auch eher nicht der dringende Verdacht des Mordes im Raum stehen, sondern der des Tötens auf Verlangen. Außerdem deutet auch nichts darauf hin, dass aus Mitleid gehandelt wurde, da die Ermittler von niedrigen Beweggründen ausgehen.

„Beweggründe sind niedrig, wenn sie nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe stehen und deshalb besonders verwerflich, ja geradezu verachtenswert sind“, wie der Bundesgerichtshof 1993 definierte. Dazu zählen unter anderem rassistische Motive oder wenn der Täter durch den Tod eines anderen Menschen versucht, einen Mehrwert für sich zu erlangen – sich etwa persönlich zu bereichern oder eine andere, zuvor begangene Straftat wie einen sexuellen Missbrauch zu verdecken.

Wo sollen sich die Fälle zugetragen haben?

In der Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin auf dem Campus Virchow in Wedding. Sie ist seit Januar 2023 Teil des Deutschen Herzzentrums der Charité am Standort Mitte.

Wie geht es nun weiter?

Gegen den Kardiologe wurde Haftbefehl erlassen und er befindet sich seit Montag in Untersuchungshaft. Derweil dauern die Ermittlungen, die von einer Mordkommission des Landeskriminalamts geführt werden, weiter an. Dabei soll auch geprüft werden, ob es eventuell weitere Opfer gibt. Dies ist bislang allerdings noch unklar.