Modeschöpfer Wolfgang Joop stellt Bio-Kollektion vor

Am Mittwoch stellte Wolfgang Joop in Berlin seine neue Kollektion vor, die in Kooperation mit der Bio-Modemarke Hessnatur entstand.

Berlin. Deutschlands bekanntester Modedesigner geht neue Wege: Am Mittwoch stellte Wolfgang Joop in Berlin seine neue Kollektion vor, die in Kooperation zwischen seinem Label „Wunderkind“ und der Bio-Modemarke „Hessnatur“ entstand. Nachhaltigkeit liegt im Trend, doch für den deutschen „Design-Dinosaurier“, als den er seich selbst bezeichnet, ein revolutionärer Schritt. Um seine modischen Visionen umzusetzen, schöpfte der Creative Director von „Wunderkind“ bislang aus breitem Materialspektrum. Ganz nach seinem Motto: „Mode lebt aus der Unvernunft.“

Bei einem Pressegespräch, moderiert von Kulturwissenschaftlerin Ingeborg Harms, gaben Wolfgang Joop und Andrea Homann, Co-CEO bei „Hessnatur“, Einblicke in die Zusammenarbeit. „Es war ein unglaublicher berührender Tag des Austausches“, sagte Homann über das erste Zusammentreffen in Joops Potsdamer Villa. „Mir ist fast ein Tränchen runtergekullert, weil du so viel persönliches erzählt hast und in die Kollektion eingebracht hast. Ich konnte von dir lernen, wer wir sind.“

„Ich habe keine Lust mehr, ein schlechtes Gewissen zu haben“

Nachdem Wolfgang Joops Herzensprojekt Wunderkind 2017 vorübergehend eingestellt wurde, erlebt die Brand nun mit Hessnatur, Europas führender Marke für Naturtextilien, ein Revival. Er habe zuvor lange überlegt, ob er überhaupt noch Mode entwerfen solle, sagte Joop. Bis im letzten Herbst die Idee zur Zusammenarbeit mit Hessnatur entstand. „Ich wollte unbedingt mit Hessnatur diese Kollektion kreieren. Hier trifft kompromissloses Design auf kompromisslose Nachhaltigkeit in Material wie Produktion“, so der Modeschöpfer. Und: „Ich habe keine Lust mehr, ein schlechtes Gewissen zu haben und irgendjemandem eine dumme Erklärung geben zu müssen.“

Joops Mode steht für Poesie, Romantik und Unangepasstheit, die von „Hessnatur“ für Nachhaltigkeit, Wärme, Minimalismus. Herausgekommen ist eine 18-teilige Frühlings-Sommer-Kollektion, bei der sich die „Wunderkind“-Designs in Form von verträumten Blumenprints wiederfinden und so Highlights innerhalb der Kollektion setzen, die auch klassische monochrome Styles in sanften Farben enthälẗ. Die Schnitte sind zeitlos, das Hauptmaterial besteht aus Bio-Baumwolle. Die Kollektion ist ab 11. März erhältlich,̈̈̈ die Preise für die einzelnen Stücke bewegen sich zwischen 49,95 und 299,95 Euro. „Das hat früher ein Tuch von mir gekostet“, fügte Joop schmunzelt an.