Evakuierung Bombe am Ostbahnhof: Züge & Anwohner von Sperrung betroffen

Polizisten am Fundort der Bombe in Friedrichshain.

In den Wohngebäuden in der Nähe vom Ostbahnhof wissen viele Mieter noch nicht, wie es am nächsten Tag weiter gehen soll. Ein Überblick.