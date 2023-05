Berlin: Senat setzt Kommission für schnelleren Wohnungsbau fort

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) übernimmt den Vorsitz. 40 Projekte mit bis zu 30.000 Wohnungen sind in Bearbeitung.

Die Kommission zur Beschleunigung des Wohnungsbaus in Berlin setzt ihre Arbeit fort

Berlin. Die Kommission zur Beschleunigung des Wohnungsbaus wird fortgesetzt. Das beschloss der Senat auf seiner ersten regulären Sitzung am Dienstag. Der Vorsitz des Gremiums wechselt von der ausgeschiedenen Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey auf den neuen Amtschef Kai Wegner über.

Die Kommission war vom Vorgängersenat gegründet worden. Ihre Kernaufgabe ist die ressortübergreifende Steuerung großer Wohnungsbauprojekte in Berlin. Vor allem aber soll die Umsetzung einzelner Bauprojekte überprüft werden, bei denen es bisher hakt.

Die Kommission soll dann Lösungen finden, Hindernisse zu beseitigen, die den Baufortschritt aufhalten. Das könnten etwa Probleme wie fehlende Ausgleichsflächen, Nutzungskonflikte und Kompetenzfragen sein. Die Kommission überprüft zudem den Baufortschritt bereits begonnener Wohnungsbauvorhaben.

Zauneidechsen werden umgesiedelt

Zuletzt hatte die Kommission den Weg für 900 Wohnungen in Tempelhof-Schöneberg freigemacht. Das Projekt hatte sich wegen dort lebender Zauneidechsen verzögert. Die Kommission organisierte den Umzug der Eidechsen in ein Habitat in Schönefeld. Die Art ist streng geschützt. Es ist verboten, ihre Lebensräume zu zerstören.

Das Wohnungsbauprojekt an er Attila- Ecke Röblingstraße im Bezirk Tempelhof-Schöneberg ist eines von bislang mehr als 50 Bauvorhaben, mit 25.000 Wohnungen, die durch die Arbeit der Senatskommission beschleunigt gebaut werden konnten. In der Kommission werden auch grundlegende Probleme des Wohnungsbaus besprochen.

Dazu zählt nach Angaben des Senats das gesamtstädtische Kompensationsmanagement und der Zugriff auf das Berliner Ökokonto. Der Senat stellt Mittel bereit, um durch Wohnungsbau verloren gegangene Freiflächen an anderen Stellen zu kompensieren.

Die Kommission hatte vor rund einem Jahr ihre Arbeit aufgenommen. Die nächste Sitzung soll am 8. Mai stattfinden. Aktuell befinden sich weitere 40 Projekte mit bis zu 30.000 Wohnungen in Bearbeitung der Kommission. Neben dem Regierenden Bürgermeister sitzen die Senatskollegen aus der Stadtentwicklungs-, Mobilitäts-, Wirtschafts-, Finanz- und Sozialverwaltung in dem Gremium. Bei Bedarf werden die beteiligten Bezirksbürgermeister dazu geladen.