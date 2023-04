Wegner holt Ex-Fraktionschef Graf ins Rote Rathaus

Berlin. Nachdem CDU und SPD ihre neuen Senatsmitglieder vorgestellt haben, klärt sich auch schrittweise, wer als Staatssekretäre die harte Arbeit als Amtschefs in den Verwaltungen übernehmen soll.

Der designierte Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat noch nicht bekannt gegeben, wer ihn im Roten Rathaus unterstützen soll, wo der verwaltungsunerfahrene Ex-Bundestagsabgeordnete neben der Koordinierung der Senatsgeschäfte insgesamt noch die Herkulesaufgabe Verwaltungsreform und Digitalisierung zur Chefsache erklärt hat. Nach Morgenpost-Informationen holt Wegner einen alten Bekannten zurück in die Landespolitik. Florian Graf, Fraktionschef der CDU zu Zeiten der SPD/CDU-Koalition zwischen 2011 und 2016 und als Oppositionsführer bis 2018, soll Chef der Senatskanzlei (CdS) werden.

Florian Graf bringt Verwaltungserfahrung mit, die Kai Wegner fehlt

Graf selber wollte die Personalie mit Blick auf bestehende Arbeitsverträge noch nicht bestätigen, dementiert hat er aber auch nicht. Der 49-Jährige hatte als Fraktionschef seinerzeit reibungslos mit seinem SPD-Pendant Raed Saleh zusammengearbeitet. Der studierte Verwaltungsfachwirt bringt Erfahrungen aus seiner Tätigkeit in zwei Senatsverwaltungen mit. 2018 trat Graf als Fraktionschef zurück und in ging in die zweite Reihe. Beruflich ist er für als Geschäftsführer für den Bundesverband der Sicherheitswirtschaft tätig. Neben dem CdS wird Wegner noch einen Fachmann für die Digitalisierung holen. Wie es hieß, soll es sich dabei um eine Person von der Bundesebene handeln.

Auch die SPD verstärkt die Reihe ihrer Staatssekretäre mit einem prominenten Import. Wie die SPD-Mitglieder am Montagabend erfuhren, soll Micha Klapp bei der Senatorin Cansel Kiziltepe Staatssekretärin für Arbeit und Gleichstellung werden. Die Juristin leitet bisher die Abteilung Recht und Vielfalt beim Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Neben ihr soll der bisherige Jugend-Staatssekretär Aziz Bozkurt für Integration und Soziales zuständig sein. Einen dritten Staatssekretärs-Posten in Kiziltepes Haus soll Max Landero bekommen. Der 31-Jährige hatte bei der Wahl 2021 für Aufsehen gesorgt, als er nach fulminantem Wahlkampf sein Direktmandat in Mitte gewann. 2023 flog er aber wieder aus dem Landesparlament und konnte nun auf die Unterstützung vor allem von Parteichef Raed Saleh zählen.

In der SPD ärgern sich manche über die Besetzung der Staatssekretärs-Posten

Für Unmut in der SPD sorgt die Besetzung der Stellvertreter-Posten in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Hier sollen der bisher im an die CDU gegangenen Bildungsressort tätige Staatssekretär Alexander Slotty und der frühere Spandauer Stadtrat Stephan Machulik den zum Senator aufgerückten Christian Gaebler unterstützen. Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeld bleibt im Amt.

Kein Platz mehr in der Ressortspitze ist für die Mieterschutz-Staatssekretärion Ülker Radziwill, die es aber anders als 2021 bei der Wiederholungswahl über die Bezirksliste Charlottenburg-Wilmersdorf ins Abgeordnetenhaus geschafft hat. Bei Machulik, der mit Hilfe des Fraktionschefs und Spandauer Kreisvorsitzenden Raed Saleh 2021 auf den Wahlkreis des langjährigen Stadtentwicklungsexperten und Saleh-Kritikers Daniel Buchholz gelangte, war es umgekehrt. Als „skandalös“ finden es manche in der SPD nun, dass Machulik nun offenbar für seine Loyalität zum schwarz-roten Kurs belohnt werde.

Nicht wieder gewählte Abgeordnete werden für die SPD Staatssekretäre

An die Seite der neuen Gesundheits- und Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra stellt die SPD zwei Staatssekretäre, die in ihren Feldern bisher wenig Expertise aufweisen. Für Gesundheit wird die Abgeordnete Ellen Haußdörfer, die sich bisher eher der Stadtentwicklungspolitik widmete, aber immerhin 2009 bis 2011 einen Masterstudiengang in Public Health absolvierte. Wissenschaft übernimmt der promovierte Historiker Henry Marx, der als Grundschullehrer in Lichtenberg arbeitet. Marx ist Kreischef der SPD in Friedrichshain-Kreuzberg.

Franziska Giffey behält als Senatorin im Wirtschaftsressort den bisherigen Staatssekretär und SPD-Landeskassierer Michael Biel und nimmt ihren bisherigen CdS Severin Fischer aus der Senatskanzlei mit.

CDU führt noch Gespräche mit Kandidaten für die Stellvertreter-Posten

Innensenatorin Iris Spranger behält Sport-Staatssekretärin Nicola Böcker-Giannini und ersetzt den kurz vor der Wahl wegen menschlicher Differenzen abgetretenen Innen-Staatssekretär Torsten Akmann durch den Ex-Abgeordneten Christian Hochgrebe. Der Rechtsanwalt hatte bei der Wiederholungswahl sein Charlottenburger Abgeordnetenhaus-Mandat verloren.

Während die SPD die Namen schon offiziell bekanntgegeben hat, führen CDU-Senatoren noch Gespräche, um Arbeitsverträge von designierten Staatssekretären aufzulösen oder zu Beurlaubungen zu kommen. Bekannt ist bereits die Besetzung des Bildungsressorts. Dort wird der Neuköllner Stadtrat Falko Liecke das Thema Jugend übernehmen. Für Bildung sollen künftig zwei statt bisher ein Stellvertreter zuständig sein. Die Pankower Gymnasiallehrerin Christina Henke kümmert sich um die eigentlichen Schul-Angelegenheiten. Der bisherige Bildungs- und Facility-Management-Stadrat Thorsten Kühne aus Marzahn-Hellersdorf soll den Schulbau voranbringen.