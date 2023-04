Möglicher Fall von Polizeigewalt: Verfahren eingeleitet

Berlin. Im Zusammenhang mit einem Fall möglicher Polizeigewalt bei der Berliner Polizei ist ein Verfahren wegen des Verdachts auf Körperverletzung im Amt eingeleitet worden. Das bestätigte eine Polizeisprecherin der Berliner Morgenpost am Montag. Am Wochenende hatte ein Video des Vorgangs für Diskussionen in den sozialen Netzwerken gesorgt.

Das Video zeigt einen Polizeibeamten, der am vergangenen Freitag einem sitzenden Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ während einer Straßenblockade mit Schmerzen droht und ihn mit Gewalt am Hals nach oben zieht. Gemeinsam mit einem Kollegen verdreht er im Anschluss zusätzlich den Arm des Aktivisten in einem so genannten „Schmerzgriff“ auf dessen Rücken.

Niklas Schrader: Maßnahmen wirken unverhältnismäßig

Der innenpolitische Sprecher der Berliner Linken, Niklas Schrader, begrüßte den Schritt, ein Verfahren einzuleiten. „Wenn man das Material sichtet, dann scheint zumindest der Anfangsverdacht der Körperverletzung klar gegeben“, so Schrader. Die Polizei müsste immer das mildeste mögliche Mittel einsetzen, um ihr Ziel zu erreichen.

„Aus dem Video ist aber nicht ersichtlich, warum die Beamten den jungen Aktivisten nicht einfach hätten wegtragen können“, sagt der Linkenpolitiker. „Die gewählten Mittel wirken unverhältnismäßig.“ Die Aktivisten der „Letzten Generation“ wollen Berlin mit ihren Protest-Aktionen in dieser Woche nach eigenen Worten lahmlegen.