Über 27.000 Geschwindigkeitsverstöße

Die Polizei in Brandenburg hat im Rahmen eines großen Blitzermarathons in der vergangenen Woche mehr als 27.000 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Das seien etwas weniger als bei der Aktion im Vorjahr, teilte die Polizei am Montag mit. Insgesamt waren in diesem Jahr rund 630.000 Fahrzeuge kontrolliert worden. Am sogenannten Speedmarathon waren etwa 700 Beamte beteiligt. Die Kontrollen fanden im Rahmen der europaweiten Aktionswoche zu Geschwindigkeits- und Aggressionsdelikten statt.