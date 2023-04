Fast 1400 Elektro-Scooter seit 2020 als gestohlen gemeldet

Die Zahl der als gestohlen gemeldeten Elektro-Roller ist in Berlin in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Wurden der Polizei 2020 noch 287 E-Scooter als gestohlen gemeldet, waren es im vergangenen Jahr mit 619 schon mehr als doppelt so viele Roller. Das geht aus einer Antwort der Senatsverwaltung für Umwelt auf eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Alexander Bertram hervor. In diesem Jahr verschwanden bis Anfang April bereits mindestens 160 E-Scooter. Seit 2020 sind insgesamt 1390 Scooter als gestohlen gemeldet worden, die meisten davon im Bezirk Mitte (255), Friedrichshain-Kreuzberg (159) und Charlottenburg-Wilmersdorf (143).