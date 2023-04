Kriminalität Randale in Rigaer Straße - Polizei mit Feuerwerk beschossen

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Unbekannte haben in Berlin-Friedrichhain Polizisten mit Feuerwerk beschossen, mit Feuerlöscher besprüht und verletzt. An der Liebigstraße Ecke Rigaer Straße wurde am Samstagabend zunächst eine Feuerwerksbatterie gezündet, wie die Beamten mitteilten. Dort angekommen beschossen Unbekannte die Polizei von Hausdächern aus mit Feuerwerkskörpern.