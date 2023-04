Spandau gewinnt Halbfinal-Auftakt gegen Sharks deutlich

Die Wasserfreunde Spandau 04 sind noch einen Sieg vom Einzug in das Endspiel der Deutschen Wasserball-Liga entfernt. Am Samstag gewann der Rekordmeister das Auftaktmatch im Best of Three-Halbfinale bei den White Sharks Hannover deutlich mit 26:5 (5:2, 6:2, 8:1, 7:0). Mit einem weiteren Erfolg im zweiten Match am kommenden Wochenende in Berlin kann Spandau das Finale. Finalgegner ist Titelverteidiger Waspo Hannover, der am Samstag gegen den ASC Duisburg zum zweiten Erfolg kam.