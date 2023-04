Traumhaftes Wetter in Berlin: Das sind unsere Frühlingstipps

Das Wetter in Berlin zeigt sich von seiner sonnigen Seite. Es werden Temperaturen bis zu 18 Grad erwartet. Also raus in den Frühling!

Frühling in Berlin: In Prenzlauer Berg blühen wieder die Kirschen. In einem Meer aus rosa Blüten kann man sich für wenige Tage wie in Japan fühlen.

Berlin. Auf frühlingshaftes Wetter können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg an diesem Wochenende freuen. Der Samstag startet nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wolkig oder stark bewölkt, vielerorts bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 15 und 18 Grad. Also raus in die Sonne - und die warmen Temperaturen genießen!

Traumhaftes Wetter in Berlin - Unsere Ausflugstipps:

Ein langer Spaziergang

In vielen Bezirken gibt es Möglichkeiten für einen schönen Spaziergang - egal ob in Mitte oder in Charlottenburg, durch Parks oder am Wasser entlang. Wir haben 10 tolle Routen aufgeschrieben, um Berlin zu Fuß zu entdecken - hier geht es zum Artikel.

Über Boulevards und Alleen in Berlin flanieren

Man kann in Berlin spazieren gehen. Man kann in Berlin aber auch flanieren. Der Berliner hält die Flaniermeile in seinem Kiez oft für die schönste der Stadt. Doch man sollte auch mal über die Bezirksgrenzen hinausschauen, um andere Boulevards, Alleen und romantische Straßen zu entdecken. Sie versprühen ihren ganz eigenen Charme. 10 tolle Boulevards - hier geht es zum Artikel.

Die Kirschblüte in Berlin entdecken

Die Kirschblüte ist einer der Boten des Frühlings. In Berlin taucht sie eben noch karge Winterstraßen in frühlingshafte Alleen. Das Schauspiel lockt jedes Jahr Tausende Schaulustige und Fotojäger an. Eine Auswahl der schönsten Orte mit blühenden Kirschbäumen zeigen wir Ihnen hier.

Frühling in Berlin: In Prenzlauer Berg blühen am Mauerpark wieder die Kirschen. In einem Meer aus rosa Blüten kann man sich für wenige Tage wie in Japan fühlen. Foto: Monika Skolimowska / ZB

Ahoi! Große Party zum Start in die Segelsaison

Am Sonnabend, 22 April, ist der offizielle Start in die Segelsaison. Mit dabei sind die Reviere Wannsee und Unterhavel.

Foto: Paul Zinken / picture alliance / dpa

Der offizielle Start in die Segelsaison 2023 findet in diesem Jahr im Südwesten statt. Der Berliner Seglerverband veranstaltet am Samstag in der Bucht zwischen der Insel Schwanenwerder und dem „Großen Fenster“ das diesjährige Ansegeln. Erwartet werden 1500 Gäste, in der Bucht werden etwa 100 Segelboote ankern. Mehr über die Veranstaltung lesen Sie hier.

Auf dem Flohmarkt bummeln

Seit einiger Zeit genießt der Flohmarkt im Mauerpark den Ruf, dass hier vor allem Boutiquen ausstellen. Doch wer dieses erfrischende Durcheinander sieht, weiß, dass auch hier Fundstücke ihrer Entdeckung harren.

Foto: Imago/Stefan Zeitz

Flohmärkte und Trödelmärkte in Berlin sind Fundgruben für Gebrauchtes. Hier eine Auswahl der besten Adressen für Flohmärkte, Trödelmärkte und Antikmärkte in Berlin am Samstag und Sonntag - mit Terminen, Öffnungszeiten, Besonderheiten und Kontaktmöglichkeiten.

Ein leckeres Eis essen

Kavian Zolfagharnassab vom Café Roberta in Charlottenburg-Wilmersdorf.

Foto: NORMAN BÖRNER/BM

Sonne und warme Temperaturen wecken Lust auf ein Eis - nicht nur bei Kindern. Schoko und Erdbeer - oder Apfel mit Basilikum, Popcorn und japanisches Wassereis? Hier finden Sie coole Adressen für den ersten Frühlings-Eisgenuss in Berlin.

Lesen Sie auch: Eis: Was die Kugel kostet und welche Trends angesagt sind

Dinosaurier im Tierpark Berlin erleben

Überraschender Anblick: Eine Besucherin trifft auf dem Dino-Pfad auf zwei Parasaurolophus im Tierpark Berlin.

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Die neueste Attraktion im Tierpark ist die Ausstellung „Dinoworld“. Entlang eines Pfades sind auf dem Gelände mehr als 20 lebensgroße Urzeitriesen ausgestellt. Nachgebildet aus Draht und Silikon sind etwa der Tyrannosaurus rex und Flugsaurier Pterodaktylus. Weniger furchteinflößend ist der ebenfalls vor 66 Millionen Jahren auf der Erde verbreitete Maiasaura, auch bekannt als „Gute-Mutter-Echse“. Dennoch für etwas Grusel sorgt, dass sich die urzeitlichen Gestalten dank versteckter Mechanik bewegen und Laute von sich geben.

Auf geht es zur Radtour

Eine Fahrradtour stärkt das Herz-Kreislauf-System - und kann somit Wetterfühligkeit vorbeugen.

Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Wer jetzt noch kein Fahrrad für die Sommersaison parat hat, sollte sich schleunigst darum kümmern. Hier finden Sie die besten Fahrradläden in Berlin für gute Bikes und die Reparatur von Fahrrädern. Sie können schon mit Ihrem Fahrrad durchstarten? Dann lassen Sie sich zum Beispiel von diesen Touren-Tipps inspirieren.

Baumblütenfest in Werder

Ein Riesenrad dreht sich auf dem Baumblütenfest.

Foto: Julian Stähle/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Die Stadt Werder an der Havel feiert nach drei Jahren Pause wieder das Baumblütenfest. Am Samstagnachmittag gibt es in der Kleinstadt vor den Toren Potsdams einen Umzug mit geschmückten Festwagen.

Die Veranstaltung hat eine lange Tradition. Doch diesmal, bei der 144. Auflage, soll vieles anders werden. Das zehntägige Baumblütenfest erlebt eine Neuausrichtung: Anders als in den Vorjahren, als es einen großen Rummelplatz und viele Bühnen gab, Alkoholexzesse und Gewalttaten, soll es nun kleiner und ruhiger zugehen.

Die Stadt mit rund 27.000 Einwohnern will mehr Kultur und Traditionelles aufleben lassen. Die Besucher sollen in den Gärten mit Freunden unter blühenden Bäumen sitzen und Obstwein trinken. Zum Abschluss des Festes am 1. Mai ist ein Feuerwerk geplant.

Auf der Spree mit einem Solarboot fahren

Berlin auf einem Solarboot erleben – damit wirbt der Anbieter Solarwaterworld auf seiner Internetseite. Um die Boote zu fahren, braucht man keinen Führerschein. Der größte Vorteil an den Solarbooten: Kein Lärm, Gestank und Umweltverschmutzung. Je nach Bedarf können ein kleines Boot mit zwei Sitzen oder ein Katamaran für bis zu zwölf Menschen gemietet werden. Mietstation Osthafen: Stralauer Allee 3, Friedrichshain oder Müggelheimer Straße 1, Köpenick

Wetter in Berlin - Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für die kommenden Tage:

Sonntag, 23. April 2023: Am Sonntag zunächst viele Wolken und am Vormittag Durchzug eines Regengebietes. Nachfolgend von Westen wechselnde Bewölkung mit einzelnen Regenschauern, südlich von Berlin örtlich kurze Gewitter mit Windböen (Bft 7) nicht ausgeschlossen. Am Abend meist trocken. Höchstwerte 17 bis 20 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwest- bis Westwind, am Abend auf Südost drehend. In der Nacht zum Montag wechselnd bis gering bewölkt, überwiegend niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 10 bis 6 Grad. Schwacher Wind, meist aus Südost bis Süd, gegen Morgen teils aus Südwest.

Montag, 24. April 2023: Am Montag wechselnd bis stark bewölkt mit einzelnen Regenschauern. Gewitter nicht ausgeschlossen. Höchstwerte zwischen 16 Grad in der Prignitz und 19 Grad in der Niederlausitz. Mäßiger, teils frischer Südwest- bis Westwind. Zeitweise starke Böen. In der Nacht zum Dienstag weiterhin wechselnde Bewölkung, lokal Regen. Tiefsttemperatur zwischen 6 und 4 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis West. Dabei starke Böen.

Dienstag, 25. April 2023: Am Dienstag zunächst starke Bewölkung, gegen Abend Auflockerungen. Lokal Regen. Deutlich kühler bei Höchstwerten zwischen 11 und 13 Grad. Dabei mäßiger bis frischer West- bis Nordwestwind mit einzelnen Windböen. In der Nacht zum Mittwoch wolkig, meist niederschlagsfrei. Abkühlung auf 3 bis 1 Grad, in Bodennähe teils leichter Frost um -2 Grad. Mäßiger Westwind.